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كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن استمرار التقديم على وظائف شاغرة "إدارية، مالية، فنية" للرجال والنساء من حملة "الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس". اضافة اعلان





رابط وطريقة التقديم في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل براتب 11 ألف ريال



المؤهلات المطلوبة



الرواتب



طريقة التقديم



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل

