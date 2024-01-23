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كشفت
الهيئة الملكية بالجبيل عن استمرار التقديم على وظائف شاغرة "إدارية، مالية،
فنية" للرجال والنساء من حملة "الابتدائية، المتوسطة، الثانوية،
الدبلوم، البكالوريوس".
رابط
وطريقة التقديم في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل براتب 11 ألف ريال
وأوضحت
أن الوظائف متاحة عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في
كل من "ينبع، جيزان، الجبيل، رأس الخير"، وذلك على النحو التالي:
1 - عامل (عدد 1 - للرجال).
2 - سائق (عدد 1 - للرجال).
3 - مدير مشروع (عدد 1 - للرجال).
4 - مراقب طرق (عدد 4 - للرجال).
5 - عامل تصنيع (عدد 1 - للرجال).
6 - مقدر كميات (عدد 1 - للرجال).
7 - مشرف صيانة (عدد 1 - للرجال).
8 - مشرف اتصالات (عدد 1 - للرجال).
9 - مسؤول السلامة (عدد 1 - للرجال).
10 - موظف مشتريات (عدد 1 - للرجال).
11 - فني طاقة كهربائية (عدد 1 - للرجال).
12 - مدير النظافة (عدد 1 - للرجال والنساء).
13 - مشرف مراقبة العمل (عدد 1 - للرجال).
14 - مشغل معدات ثقيلة (عدد 8 - للرجال).
15 - مساعد بحري (عدد 1 - للرجال والنساء).
16 - فني معدات طبية (عدد 2 - للرجال والنساء).
17 - مشرف هندسي - ميكانيكا (عدد 1 - للرجال).
18 - مشرف هندسي - تكييف (عدد 1 - للرجال).
19 - مشرف هندسي - اعمال مدنية (عدد 1 - للرجال).
20 - مساعد مدير مشروع (عدد 1 - للرجال والنساء).
21- اخصائي أجهزة تشغيل (عدد 2 - للرجال والنساء).
22 - مسؤول النسخ الاحتياطي الأساسي (عدد 1 - للرجال والنساء).
23- مطور رئيسي الواجهات الأمامية (عدد 1 - للرجال والنساء).
المؤهلات
المطلوبة-
الابتدائية
- المتوسطة
- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس
الرواتب الرواتب الإجمالية تتراوح من (5.000) إلى
(11.250) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
طريقة التقديمالتقديم
متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن برنامج الإحلال والتأهيلوبرنامج
التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة
الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.