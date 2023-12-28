رابط وطريقة التقديم على 126 وظيفة متاحة بالقوات البرية

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أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية. اضافة اعلان

وذلك بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة، وذاك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





وظائف القوات البرية



شروط وظائف القوات البرية



موعد التقديم على وظائف القوات البرية:

