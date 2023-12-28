الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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رابط وطريقة التقديم على 126 وظيفة متاحة بالقوات البرية

القوات البرية
وظائف في القوات البرية
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أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية.اضافة اعلان
وذلك بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة، وذاك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

وظائف القوات البرية

1- هندسية.
2- فنية.
3- حرفية.
4- عمالية.


شروط وظائف القوات البرية

أماكن العمل (المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة):
- حفر الباطن.
- الدمام.
- جدة.
- المدينة المنورة.
- القصيم.
- شرورة.

موعد التقديم على وظائف القوات البرية:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م ولمدة (5) أيام من تاريخه.


طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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