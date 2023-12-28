رابط وطريقة التقديم على 126 وظيفة متاحة بالقوات البرية

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أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن
طرح 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية.
وذلك بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة، وذاك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف القوات البرية1- هندسية.
2- فنية.
3- حرفية.
4- عمالية.
شروط وظائف القوات البرية أماكن العمل (المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة):
- حفر الباطن.
- الدمام.
- جدة.
- المدينة المنورة.
- القصيم.
- شرورة.
موعد التقديم على وظائف القوات البرية:يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق
2023/12/31م ولمدة (5) أيام من تاريخه.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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