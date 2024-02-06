الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رابط وطريقة التقديم على وظائف أرامكو والتدريب في مختلف التخصصات

أرامكو لوبريف
شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف"، عن توفر فرص توظيف وتدريب في مختلف التخصصات للعمل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف أرامكو والتدريب

المسميات الوظيفية:
1 - مدقق أول.
2 - مدير الشبكة.
3 - مدقق رئيس.
4 - مركب أنابيب.
5 - متدرب - برنامج تدريب تعاوني.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- التسويق
- المحاسبة
- المحاسبة
- ادارة الأعمال
- هندسة الأدوات
- هندسة الأنظمة
- سلاسل التوريد
- تقنية المعلومات
- الموارد البشرية
- الهندسة (عام)
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الخدمات اللوجستية
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم معلومات حاسوبية
- أو مايعادلهم

مناطق التوظيف

- جدة
- ينبع
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

عاجل,, حساب المواطن لشهر فبراير.. كم تبقّى على إيداع دعم الدفعة 75؟

عاجل.. 8500 ريال مكافأة.. الإعلان عن برنامج بجدارة للتدريب على رأس العمل 2024

يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة تبوك بنظام العقود

عاجل.. كيف أنقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر"؟ "المرور" توضح

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن من أراد بيع أو شراء منزل عليه رهن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طيران الرياض 9:52 ص الخميس، 11 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم في وظائف طيران الرياض 1445

7878789خ7978 3:05 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدا.. طريقة ورابط التقديم

images 10:33 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

رابط التقديم.. المركز الوطني للتنمية الصناعية يطرح وظائف وفرص تدريب على رأس العمل

روشن العقارية 4:01 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. روشن العقارية تطرح وظائف شاغرة بمختلف التخصصات

اقرأ أيضا

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
12:02 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. كيف يتم حذف "مصدر دخل" لم يعد موجودا في حساب المواطن؟

جامعة تبوك
10:31 م الإثنين، 05 فبراير 2024

وظائف صحية وفنية.. فتح باب التقديم في جامعة تبوك غدًا

صندوق التنمية العقارية
9:13 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. كيف تستفيد الأرملة من الدعم العقاري؟

المنصة الوطنيه - وظائف - جدارت- موظف
6:44 م الإثنين، 05 فبراير 2024

بلدية محافظة ضباء تعلن عن وظائف عبر جدارات من المرتبة السادسة للسابعة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

GFpJE8TXcAAAiGb
1:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. ارتكبوا فعلاً مشينًا.. ضبط 6 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في الرياض

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
12:42 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

بالخطوات.. كيف تسترد وتؤجل الرسوم الجمركية؟

اختبار الأختبارات اختبارات
12:25 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

رابط وخطوات التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب

الضمان الاجتماعي المطور
12:02 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. كيف تعرف نصيب كل فرد من العائلة في الضمان المطور؟

الارصاد
11:53 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

"الأيام الستة" بين وهم الماضي وحقيقة الواقع

ضباب - شبوره - الطقس
11:16 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار ورياح وأتربة على مكة و4 مناطق لـ 6 مساءً