رابط وطريقة التقديم على وظائف أرامكو والتدريب في مختلف التخصصات

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أعلنت
شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف"، عن توفر فرص توظيف وتدريب في مختلف
التخصصات للعمل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع، وذلك على النحو
التالي:
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وطريقة التقديم على وظائف أرامكو والتدريب المسميات
الوظيفية:
1 - مدقق أول.
2 - مدير الشبكة.
3 - مدقق رئيس.
4 - مركب أنابيب.
5 - متدرب - برنامج تدريب تعاوني.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- التسويق
- المحاسبة
- المحاسبة
- ادارة الأعمال
- هندسة الأدوات
- هندسة الأنظمة
- سلاسل التوريد
- تقنية المعلومات
- الموارد البشرية
- الهندسة (عام)
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الخدمات اللوجستية
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم معلومات حاسوبية
- أو مايعادلهم
مناطق
التوظيف-
جدة
- ينبع
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة.