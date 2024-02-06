رابط وطريقة التقديم على وظائف أرامكو والتدريب في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف"، عن توفر فرص توظيف وتدريب في مختلف التخصصات للعمل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





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