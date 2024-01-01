رابط وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

أ أ
توفر منصة جدارات مجموعة متنوعة من الوظائف الإدارية والتعليمية، وذلك بهدف
توفير الكثير من فرص العمل وفتح آفاق واسعة للتوظيف في المملكة.
ولتحقيق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة جدرات لابد من توفر الشروط اللازمة، واتباع خطوات محددة لدخول المنصة والحصول على خدماتها.
شروط التقديم في منصة جدارات للتوظيف 1445هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للقيام بالتقديم في منصة جدارات
للتوظيف بالمملكة وهى كالتالي:
1ـ يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.
2ـ يجب التحقق من صحة المستندات والأوراق المطلوبة.
3ـ يجب أن يكون المتقدم للوظيفة مسجلًا في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
4ـ أن يستوفي المتقدم جميع الشروط التي تتطلبها الوظيفة.
5ـ أن يكون المسجل في منصة جدارات حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق.
6ـ يجب أن يتوافق المؤهل العلمي للمتقدم مع الوظيفة المعلن عنها.
7ـ الإلتزام بمواعيد التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال منصة جدارات للتوظيف.
طريقة التسجيل في منصة جدارات للتوظيف 1445لكي يتم التسجيل في منصة جدارات للتوظيف بالمملكة يجب إتباع هذه الخطوات:
ـ القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة جدارات “من هنا“.
ـ من الشريط العلوي للصفحة الرئيسية أنقر على أيقونة مستخدم جديد.
ـ سيتم عرض صفحة تسجيل الدخول إلى منصة جدارات.
ـ أدخل المعلومات الخاصة بك وهي (رقم الهوية، والرقم السري) ثم أنقر على زر الدخول.
ـ أو اضغط على تسجيل الدخول مع نفاذ وأدخل المعلومات المطلوبة وهي (رقم الأحوال أو رقم الإقامة) ثم أنقر على زر تسجيل الدخول.
ـ أدخل رمز التحقق الذي سيتم إرساله إلى هاتفك الجوال.
ـ بذلك يتم الدخول إلى منصة جدارات للتوظيف.
1ـ الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة جدارات للتوظيف.
خطوات التقديم في منصة جدارات للتوظيف 1445
2ـ من الصفحة الرئيسية أنقر على أيقونة تسجيل الدخول.
3ـ قُم بتسجيل الدخول عبر نفاذ من خلال إدخال رقم الأحول أو رقم الإقامة.
4ـ أنقر على زر تسجيل الدخول.
5ـ أدخل رمز التحقق المرسل إليك عبر هاتفك الجوال.
6ـ أنقر على زر تسجيل الدخول.
7ـ سيتم فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بحساب المستخدم.
8ـ اضغط على استعراض الوظائف والإعلانات.
9ـ سيتم فتح صفحة جديدة تتضمن الوظائف المتاحة وتحتوي على عدد وظائف القطاع الخاص، وعدد وظائف القطاع العام.