الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء

الهيئة-العامة-للإحصاء4
الهيئة العامة للإحصاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن استمرار التقديم على وظائفها للرجال والنساء، حيث "تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة" في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء

مناطق التوظيف:
1 - المنطقة الوسطى.
2 - المنطقة الغربية.
3 - المنطقة الشرقية.
4 - المنطقة الجنوبية.
5 - المنطقة الشمالية.

المسميات الوظيفية بالهيئة العامة للإحصاء

- عالم بيانات
- اقتصادي أول
- محلل أول بيانات
- مسؤول أول إدارة الخدمة
- كبير مسؤولي خصوصية البيانات
- مدير إدارة إحصاءات السياحة والحج والعمرة
- باحث بيانات ميداني - عمل جزئي بدوام مرن (جميع مناطق المملكة).

التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للإحصاء

1 - التخصصات التقنية.
2 - التخصصات المالية.
3 - التخصصات الكمية.
4 - التخصصات الإدارية.
5 - التخصصات الهندسية.

رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

والهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية 15 جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة.


اقرأ أيضا

عاجل.. "المرور" يوضح هل هناك تقسيط لـ المخالفات المرورية أو دفع جزء منها؟

جامعة الملك سعود تعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا لعام 1446هـ

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن حاجتها لشغل عدة وظائف

عاجل.. "التأمينات" تكشف عن حالة يتم فيها إنهاء نشاط المنشأة تلقائيًا

عاجل.. "هدف" يعلن عن 2550 فرصة تدريب وتوظيف في عدد من الجهات الحكومية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 3:12 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في "وقاية"

شحن الخطوط 10:53 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

سارع بالتقديم.. "خطوط الشحن" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

446غ45 11:21 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

سارع بالتقديم.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق

القوات البرية 10:20 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف القوات البرية بإدارات المدن العسكرية

اقرأ أيضا

ديوان المظالم
7:42 م السبت، 27 يناير 2024

ديوان المظالم يعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني 2024

منصة اعتماد
7:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. في دقيقة واحدة.. طريقة ورابط الاستعلام عن رواتب العاملين بالقطاع الحكومي عبر "اعتماد"

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
6:20 م السبت، 27 يناير 2024

الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

حساب المواطن - ريال
4:14 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اسعار العملات1
10:04 ص الأحد، 28 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 28 يناير.. الإسترليني يسجل 4.77 ريال

الضمان الاجتماعي المطور
10:03 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. شروط ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

images
9:05 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة من رياح شديدة مثيرة للأتربة حتى 10 مساءً

الهيئة-العامة-للإحصاء4
9:04 ص الأحد، 28 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء

الصرع3
8:44 ص الأحد، 28 يناير 2024

"القصيم الطبي": طريقة وخطوات إسعاف المصاب بنوبات الصرع

الراتب - ريال 0 عملة
8:24 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي عبر منصة اعتماد