رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء

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كشفت
الهيئة العامة للإحصاء، عن استمرار التقديم على وظائفها للرجال والنساء، حيث "تشمل
وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة" في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:
رابط
وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاءمناطق
التوظيف:
1 - المنطقة الوسطى.
2 - المنطقة الغربية.
3 - المنطقة الشرقية.
4 - المنطقة الجنوبية.
5 - المنطقة الشمالية.
المسميات
الوظيفية بالهيئة العامة للإحصاء-
عالم بيانات
- اقتصادي أول
- محلل أول بيانات
- مسؤول أول إدارة الخدمة
- كبير مسؤولي خصوصية البيانات
- مدير إدارة إحصاءات السياحة والحج والعمرة
- باحث بيانات ميداني - عمل جزئي بدوام مرن (جميع مناطق المملكة).
التخصصات
المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للإحصاء1 -
التخصصات التقنية.
2 - التخصصات المالية.
3 - التخصصات الكمية.
4 - التخصصات الإدارية.
5 - التخصصات الهندسية.