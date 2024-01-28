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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن استمرار التقديم على وظائفها للرجال والنساء، حيث "تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة" في جميع مناطق المملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء



المسميات الوظيفية بالهيئة العامة للإحصاء



التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للإحصاء



رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء



نبذة عن الهيئة

