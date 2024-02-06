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رابط وخطوات التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب

اختبار الأختبارات اختبارات
التقديم يستمر حتى 5 أبريل
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يستمر الطلاب في التسجيل المبكر لاختبار التحصيل الدراسي الورقي، اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
في حين سيتم فتح باب التسجيل للطالبات يوم الاثنين 12 من فبراير، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس.اضافة اعلان
وينتهي التسجيل المبكر في 5 من إبريل 2024.

 التسجيل في اختبار التحصيل الورقي

ويمكن للطلاب التسجيل في اختبار التحصيل الورقي، عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع المركز الوطني قياس (من هنا).
- اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل.
- تحديد الاختبار المطلوب ثم النقر على أيقونة تسجيل.
- قراءة ملاحظات ما قبل التسجيل ثم متابعة.
- قراءة إقرار وتعهد الشروط ولأحكام الخاصة بالاختبارات والموافقة عليها ثم التالي.
- تحديد المدينة ومقر الاختبار ثم التخصص.
- تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم التالي.
- التأكد من بيانات الاختبار والموافقة عليها وهي الموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاه.
- ثم الضغط على التالي.

فترات الاختبار:

الاختبار التحصيلي الأول
9 مايو 2024 حتى 13 مايو 2024 
الاختبار التحصيلي الثاني 
23 مايو 2024 حتى 27 مايو 2024

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.


أهداف اختبار التحصيل الدراسي

1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.
2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.

رسوم اختبار التحصيل

رسوم اختبار التحصيل الدراسي داخل المملكة (الورقي)
التسجيل المبكر: 100 ريال.
التسجيل المتأخر: 150 ريالاً.

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