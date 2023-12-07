رابط التقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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أعلنت
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض، لحملة
البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
* المسميات
الوظيفية:1 -
أخصائي تحول رقمي
2 - أخصائي عمليات وجودة
3 - أخصائي تخطيط إستراتيجي
4 - أخصائي أول تحول رقمي
* التخصصات
المطلوبة:-
الجودة
- الهندسة
- إدارة الأعمال
- الحاسب الآلي
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- أو مايعادلهم
* الشروط
العامة:1 -
خبرة في مجال العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
4 - إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.
5 - المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
6 - حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.
* طريقة
التقديم:التقديم
متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
* نبذة
عن الهيئة:وهيئة
الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 من مارس
2018، ومقرها في العاصمة الرياض.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل.
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