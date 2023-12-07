الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

F-VSr4RWAAAUzef
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 - أخصائي تحول رقمي
2 - أخصائي عمليات وجودة
3 - أخصائي تخطيط إستراتيجي
4 - أخصائي أول تحول رقمي

* التخصصات المطلوبة:

- الجودة
- الهندسة
- إدارة الأعمال
- الحاسب الآلي
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- أو مايعادلهم

* الشروط العامة:

1 - خبرة في مجال العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
4 - إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.
5 - المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
6 - حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

* نبذة عن الهيئة:

وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 من مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

8978
12:41 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

"الراجحي": وصلنا إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدمات المملكة (فيديو)

الراتب - ريال 0 عملة
12:06 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟

منصة احكام
11:04 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تقديم طلب جديد عبر منصة إحكام 1445 ورابط التسجيل

CARE-Logo-03
10:10 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. "رعاية" تطرح عشرات الوظائف لحملة الثانوية فأعلى

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة وشروط تعديل المؤهل الدارسي إلكترونيًا عبر أبشر 1445

ينتهي غدًا.. استمرار التسجيل في برنامج التدريب التعاوني بهيئة السوق المالية

عاجل.. طريقة ورابط استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عبر منصة قوى 1445

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط استمرار الدعم للخريجين

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن إجراءات دخول عاملة منزلية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ق6غ6ق66ع7 1:46 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. الإعلان عن توظيف حكومي للخريجين لا يشترط الخبرة

STC 12:51 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

سارع بالتقدم.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

الاتصالات السعودية 3:36 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

رواتب وتأمينات.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

elbashayer-2022-06-27_153982 9:22 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات في الرياض

اقرأ أيضا

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
11:56 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن توفر وظائف أمنية شاغرة

سدايا
10:35 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

وظائف حكومية.. 225 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية في عدة مناطق

مركز جونز هوبكنز أرامكو
8:57 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يوفر أكثر من 45 وظيفة شاغرة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
7:20 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح حقيقة وقف الدعم الإضافي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزير صحة
1:03 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير الصحة للمواطنين الذين يُعالَجون خارج المملكة (فيديو)

وزير التعليم
1:08 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

وزير التعليم: الحكومة خصصت أكثر من 200 مليار ريال للمنظومة التعليمية (فيديو)

8978
12:41 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

"الراجحي": وصلنا إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدمات المملكة (فيديو)

وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم
12:38 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

وزير الاقتصاد: نمو الاقتصاد غير النفطي 20% منذ 2016 (فيديو)

ملف الأسرى
12:21 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

بن ثنيان: ملف الأسرى ملف إنساني ونحث كافة الأطراف لتحقيق مبدأ "الكل مقابل الكل"

الراتب - ريال 0 عملة
12:06 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟