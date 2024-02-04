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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
أ أ
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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الوظائف:

1 - وظائف تمريض.
2 - مُحلل أعمال أول.
3 - مدير المرافق والصيانة.
4 - أخصائي الامتثال لمخاطر حوكمة الأمن السيبراني.
5 - أخصائي وحدة الخدمات الجراحية المركزية المعقمة.

التخصصات:

- التخصصات الهندسية.
- التخصصات الصحية (التمريض).
- تخصصات أخرى (الأحياء، الكيمياء).
- التخصصات التقنية (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات، أمن المعلومات).

طريقة التقديم:

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المستشفى:

ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، هو مستشفى تخصصي حكومي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تأسس عام 1983م، يقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية الخاصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، في عام 2020م بلغ عدد المرضى المراجعين للعيادات الخارجية أكثر من 214324 مريضاً كما بلغ عدد المرضى المراجعين لقسم الطوارئ.

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