رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة
التوظيف) توفر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم
الموضحة أدناه.
وظائف
شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون1 -
وظائف تمريض.
الوظائف:
2 - مُحلل أعمال أول.
3 - مدير المرافق والصيانة.
4 - أخصائي الامتثال لمخاطر حوكمة الأمن السيبراني.
5 - أخصائي وحدة الخدمات الجراحية المركزية المعقمة.
التخصصات:-
التخصصات الهندسية.
- التخصصات الصحية (التمريض).
- تخصصات أخرى (الأحياء، الكيمياء).
- التخصصات التقنية (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات، أمن المعلومات).