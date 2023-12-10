رابط التقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

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أعلنت
وزارة الطاقة عن توفر وظيفة إدارية بمسمى "مساعد إداري"، لحملة الثانوية
فأعلى حسب الشروط والمتطلبات التالية:
* الشروط1 -
لا يشترط الخبرة.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - مهارات عالية في التنظيم والتواصل.
4 - إجادة استخدام الأجهزة والمعدات المكتبية.
5 - مهارات في الكتابة والطباعة وإعداد التقارير.
6 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
7 - حاصل على شهادة الثانوية فأعلى ("لثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
* المهام
الوظيفية
- القيام بأي مهام أخرى تكلف من قبل الرؤساء المباشرين.
- دعم جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة بالمكتب.
- دعم مهام إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
- تجهيز الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
- التأكد من توافر اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
- تنسيق لإدارة المرافق (مثل التنظيف) والمهام ذات الصلة بالمكتب.
- المساعدة في أنشطة تقديم الدعم الفني والإداري للمدير المباشر من خلال تنسيق الاجتماعات وتقديم جميع الأعمال المتعلقة بالسكرتارية والأعمال المكتبية.
- المساعدة في أنشطة قديم الدعم الإداري للمسؤول المباشر من خلال استكمال المهام الرئيسية مثل: ( جدولة الاجتماعات ، حجوزات السفر ، توجيه المكالمات الجماعية
- المساعدة في التأكد من إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسية.
- المساعدة في إدارة البريد / المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
- الالتزام بضوابط وسلوكيات العمل وسياسات الأمن السيبراني بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.