رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من
الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات
والتخصصات التالية:
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى1 - محلل مالي.
2- باحث أول تنظيمي.
3 - مشرف مراقبة العمليات.
4 - مشرف مكافحة الحرائق
5 - أخصائي أول شؤون اللجان
6 - أخصائي رئيسي لإدارة المشاريع
التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- القانون
- المالية
- إدارة الأعمال
- الصحة العامة
- علوم الإطفاء
- أو مايعادلهم
طريقة التقديم:التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).
نبذة عن الهيئةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست
بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة
العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك.