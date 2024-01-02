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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

هيئة الزكاة
وظائف هيئة الزكاة
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بهيئة  الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

1 - محلل مالي.
 2- باحث أول تنظيمي.  
3 - مشرف مراقبة العمليات.
4 - مشرف مكافحة الحرائق
5 - أخصائي أول شؤون اللجان
6 - أخصائي رئيسي لإدارة المشاريع

التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

- القانون  
 - المالية
- إدارة الأعمال
- الصحة العامة
- علوم الإطفاء
- أو مايعادلهم

 طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



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