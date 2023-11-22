رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

أ أ

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





* التخصصات المطلوبة:



* الشروط:



* طريقة التقديم:



* عن المركز:

