رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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أعلن
مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر
وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* التخصصات
المطلوبة:1 -
هندسة تحكم.
2 - هندسة ميكانيكية.
3 - هندسة الحاسب.
4 - علوم الحاسب.
5 - هندسة الأنظمة
6 - هندسة صناعية
7 - إدارة المشاريع.
8 - هندسة كهربائية - اتصالات.
9 - هندسة كهربائية - الكترونيات.
* الشروط:- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
* طريقة
التقديم:أوضح
المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر
عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
- رابط التقديم - (اضغط هنا).