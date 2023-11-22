الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
أ أ
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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* التخصصات المطلوبة:

1 - هندسة تحكم.
2 - هندسة ميكانيكية.
3 - هندسة الحاسب.
4 - علوم الحاسب.
5 - هندسة الأنظمة
6 - هندسة صناعية
7 - إدارة المشاريع.
8 - هندسة كهربائية - اتصالات.
9 - هندسة كهربائية - الكترونيات.

* الشروط:

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

* طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
- رابط التقديم - (اضغط هنا).

* عن المركز:

 يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجي، وفقاً للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

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