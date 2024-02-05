رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية، عن وظائف بنظام التعاون في التدريس للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه في مختلف التخصصات.
وأضافت أن طلبات التعاون ستكون في كليات الجامعة بعرعر
وفرعيها بمحافظتي رفحاء وطريف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الكليات:
وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية في مختلف التخصصات1 -
كلية العلوم.
2 - كلية الطب.
3 - كلية الهندسة.
4 - كلية الصيدلة.
5 - كلية التمريض.
6 - كلية إدارة الأعمال.
7 - كلية العلوم الطبية التطبيقية.
8 - الكلية التطبيقية - فرع طريف.
9 - كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برفحاء.
التخصصات
المطلوبة-
الباطنية.
- الجراحة.
- الأطفال.
- علم الأدوية.
- علم السموم.
- الصيدلانيات
- هندسة قدرة.
- حاسب آلي.
- فيزياء عامة.
- العلاج الوظيفي.
- الصحة المهنية.
- الرعاية الحرجة.
- جراحي الباطني.
- هندسة إنشائية.
- هندسة جيوتفنية.
- هندسة مساحة.
- علوم الحاسب.
- هندسة حاسب.
- هندسة شبكات.
- هندسة برمجيات.
- قوى ميكانيكية.
- إنتاج وتصميم.
- هندسة كيميائية.
- هندسة المناجم.
- الحفر والتفجير.
- النساء والولادة.
- الكيمياء التحليلية.
- الكيمياء العضوية.
- إدارة سلاسل التوريد.
- طب الأسرة والمجتمع.
- الأذن والأنف والحنجرة.
- هندسة العوامل البشرية.
- إدارة الإنتاج والعمليات.
- معالجة الخامات المعدنية.
- هندسة اتصالات وإلكترونيات.
- كيمياء النبات والنواتج الطبيعية.
الشروط
الواجب توفرها-
السيرة الذاتية.
- صورة من الهوية الوطنية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- استيفاء أي متطلبات وشروط أخرى خاصة بالكليات.
الوثائق المطلوب إرفاقها (ترفق جميع الوثائق في ملف واحد PDF)
- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة من وزارة التعليم على أن تكون الأولوية لحامل المؤهل والمعدل الأعلى، وأن تكون جميع المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم للتعاون بنظام (الانتظام الدراسي).
- أن تتوفر موافقة صريحة من جهة عمل المرشح للوظيفة، أو تقديم ما يفيد بعدم ارتباطه بوظيفة حكومية أو خاصة.
- صورة من الشهادات والسجل الأكاديمي لكافة المراحل (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وصورة من - المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).