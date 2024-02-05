رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية، عن وظائف بنظام التعاون في التدريس للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه في مختلف التخصصات.

وأضافت أن طلبات التعاون ستكون في كليات الجامعة بعرعر وفرعيها بمحافظتي رفحاء وطريف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان

الكليات:





وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية في مختلف التخصصات



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التفاصيل والشروط



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طريقة التقديم

