رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التعاقد.

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وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



شروط وظائف جامعة الإمام

