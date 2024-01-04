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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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جامعة الإمام
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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التعاقد.

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وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام عن توفر عدد من الوظائف على الكادر الصحي للمواطنين، عن طريق التعاقد، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
1 – أخصائي تمريض.
2 – طبيب عام مقيم.
3 – أخصائي تمريض طوارئ.
4 – طبيب نائب أخصائي أطفال.
5 - طبيب نائب أخصائي أعصاب.
6 - طبيب نائب أخصائي طب أسرة.
7 - طبيب نائب أخصائي مسالك بولية.

شروط وظائف جامعة الإمام

  وأضافت على حسابها في منصة "إكس"، أن الوظائف متاحة وفقًا للشروط المعلن عنها في بوابة التقديم الإلكتروني بالجامعة.
طريقة التقديم على وظائف جامعة الإمام:
وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الإمام، أن التقديم على الوظائف متاح عبر الدخول على هذا الرباط (اضغط هنا).

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