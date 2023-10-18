رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام لكافة المؤهلات

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أعلنت
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "عمادة الموارد البشرية"، عن توفر عدد
من الوظائف الإدارية.
وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة كافة المؤهلات، بنظام التعاقد، تشمل وظائف لا تتطلب خبرة، وذلك على النحو التالي:
المسميات الوظيفية
1 –
محاسب
- الخبرة: لا يشترط خبرة.
- المؤهل: بكالوريوس محاسبة.
2 - مدقق حسابات
- الخبرة: سنتين فأكثر.
- المؤهل: بكالوريوس محاسبة.
3 – مراسل
- المؤهل: ابتدائي فأعلى.
- الخبرة: لا يشترط خبرة.
الشروط
- أن
يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المختصة.
- أن يكون حاصل على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة الشاغرة.
- أن يكون لائق طبيا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها إدارة الصندوق.
- إرفاق المستندات المطلوبة: "المؤهل العلمي المطلوب - الخبرات المكتسبة - السيرة الذاتية".