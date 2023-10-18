رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام لكافة المؤهلات

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "عمادة الموارد البشرية"، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية.

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة كافة المؤهلات، بنظام التعاقد، تشمل وظائف لا تتطلب خبرة، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





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