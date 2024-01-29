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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات للبكالوريوس فأعلى

بالمركز الوطني لإدارة النفايا
المركز الوطني لإدارة النفايات
أ أ
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان "مركز حكومي" عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات

1 - أخصائي أول مراجعة داخلية.
2 - مدير إدارة اللوائح الفنية والتنظيمية.

التخصصات المطلوبة لوظائف مركز إدارة النفايات

- المالية
- القانون
- المحاسبة
- الاقتصاد
- إدارة الأعمال
- إدارة النفايات
- تقنية المعلومات
- الدراسات البيئية
- أو أي تخصصات ذات صلة

الشروط العامة:

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3 - توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

طريقة التقديم على وظائف مركز إدارة النفايات

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن المركز:

وتم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



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