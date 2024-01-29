رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات للبكالوريوس فأعلى

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أعلن
المركز الوطني لإدارة النفايات - موان "مركز حكومي" عن فتح باب التوظيف
لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف
شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات1 -
أخصائي أول مراجعة داخلية.
2 - مدير إدارة اللوائح الفنية والتنظيمية.
التخصصات
المطلوبة لوظائف مركز إدارة النفايات-
المالية
- القانون
- المحاسبة
- الاقتصاد
- إدارة الأعمال
- إدارة النفايات
- تقنية المعلومات
- الدراسات البيئية
- أو أي تخصصات ذات صلة
الشروط
العامة:1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3 - توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.