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رابط التقديم.. مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية يفتح التقديم لعدة وظائف

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وظائف بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية
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أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف المعلنة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

- محاسب
- فني كهربائي
- أخصائي مشتريات
- مدير إدارة الميزانية
- أخصائي تدريب موارد بشرية

* التخصصات المطلوبة:

- التسويق
- الإعلان
- المحاسبة
- الإدارة المالية
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة والتنظيم
- تمديدات كهربائية
- نظم المعلومات الإدارية
- صيانة آلات ومعدات
- أو ما يعادلهم

* الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.
- يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
- يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF "الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات".

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1445/2/27هـ (الموافق 2023/9/12م) عن طريق الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى نهاية يوم السبت 1445/3/1هـ (الموافق 2023/9/16م).


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