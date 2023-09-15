رابط التقديم.. مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية يفتح التقديم لعدة وظائف

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أعلن
مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل
الوظائف المعلنة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية حسب المسميات
والتخصصات التالية:
* المسميات الوظيفية:- محاسب
- فني كهربائي
- أخصائي مشتريات
- مدير إدارة الميزانية
- أخصائي تدريب موارد بشرية
* التخصصات
المطلوبة:- التسويق
- الإعلان
- المحاسبة
- الإدارة المالية
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة والتنظيم
- تمديدات كهربائية
- نظم المعلومات الإدارية
- صيانة آلات ومعدات
- أو ما يعادلهم
* الشروط
العامة:- أن
يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.
- يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
- يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF "الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات".
* طريقة
التقديم:يبدأ
التقديم من اليوم الثلاثاء 1445/2/27هـ (الموافق 2023/9/12م) عن طريق الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى نهاية يوم السبت 1445/3/1هـ (الموافق 2023/9/16م).