رابط التقديم.. مؤسسة مسك توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

أ أ

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك"، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





* التخصصات المطلوبة:



* طريقة التقديم:



تمكين الشباب في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة

