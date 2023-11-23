الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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رابط التقديم.. مؤسسة مسك توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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مؤسسة مسك
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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك"، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* التخصصات المطلوبة:

المالية.
التسويق.
المحاسبة.
التصميم.
الفنون الجميلة.
 إدارة الأعمال.
 الإدارة المكتبية.
 الإدارة العامة.
العلاقات العامة.
 علوم الحاسب.
 إدارة المشاريع.
الاتصال والإعلام.
 الذكاء الاصطناعي.
الهندسة الميكانيكية.
 الهندسة الكهربائية.
 هندسة ميكاترونكس.
 الهندسة المعمارية.
 أو ما يعادلها.

* طريقة التقديم:

وأوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

و"مسك الخيرية" هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة.

تمكين الشباب في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة

وتدعم "مسك الخيرية" تمكين الشباب في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

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