رابط التقديم.. مؤسسة مسك توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد
العزيز "مسك"، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛؛ وذلك وفقاً للتفاصيل
التالية:
* التخصصات المطلوبة:المالية.
التسويق.
المحاسبة.
التصميم.
الفنون الجميلة.
إدارة الأعمال.
الإدارة المكتبية.
الإدارة العامة.
العلاقات العامة.
علوم الحاسب.
إدارة المشاريع.
الاتصال والإعلام.
الذكاء الاصطناعي.
الهندسة الميكانيكية.
الهندسة الكهربائية.
هندسة ميكاترونكس.
الهندسة المعمارية.
أو ما يعادلها.
* طريقة التقديم:
وأوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني
للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط
التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).
و"مسك الخيرية" هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة.