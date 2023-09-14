رابط التقديم.. فتح باب التوظيف في هيئة حكومية لحملة البكالوريوس

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن طرح عدد من الوظائف في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان



1- اختصاصي قانوني.

2- اختصاصي هندسي.

3- محلل أول تدريب وتطوير.





التخصصات المطلوبة



طريقة التقديم



- القانون- الشريعة- إدارة الأعمال- الإدارة العامة- الموارد البشرية- الهندسة الكهربائيةالتقديم متاح حالياً من خلال الدخول على هذا الرابط، ( اضغط هنا ).





نبذة عن الهيئة



وهيئة تنظيم المياه والكهرباء "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقًا" هي جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وتقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية وعالية الجودة وخدمات موثوقة يعتمد عليها بأسعار مناسبة.

ومهمة الهيئة الرئيسة هي تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة وقراراتها.

