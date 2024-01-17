رابط التقديم.. فتح باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات

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أعلن
المركز الوطني لإدارة النفايات "مركز حكومي" عن فتح باب التوظيف لشغل
وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
فتح
باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات1 -
خبير عقود ومشتريات.
2 - رئيس قسم الاستدامة المالية.
التخصصات
المطلوبة لوظائف المركز الوطني لإدارة النفايات-
المالية
- المحاسبة
- الإدارة العامة
- الإدارة المالية
- إدارة الأعمال
- التمويل والاستثمار
- أو أي تخصصات ذات صلة
الشروط
العامة: - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.