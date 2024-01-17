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رابط التقديم.. فتح باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات

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المركز الوطني لإدارة النفايات
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "مركز حكومي" عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

فتح باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات

1 - خبير عقود ومشتريات.
2 - رئيس قسم الاستدامة المالية.

التخصصات المطلوبة لوظائف المركز الوطني لإدارة النفايات

- المالية
- المحاسبة
- الإدارة العامة
- الإدارة المالية
 - إدارة الأعمال
- التمويل والاستثمار
- أو أي تخصصات ذات صلة

الشروط العامة:

 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن المركز:

 وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ، تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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