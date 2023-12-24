رابط التقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف متنوعة بمختلف التخصصات

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أعلنت
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض "غرفة الرياض" عن توفر وظائف متنوعة
للعمل بالقطاع الخاص بمدينة الرياض حملة كافة المؤهلات "الثانوية، الدبلوم،
البكالوريوس"، تشمل "وظائف لا تتطلب الخبرة" بالمسميات والشروط
التالية:
* المسميات الوظيفية:- بائع
- مهندس
- محاسب
- مساعد مدير
- مقدم طعام
- مدير علاقة
- مدخل بيانات
- استقبال كاشير
- أخصائي مبيعات
- أخصائي تسويق
- محاسبة زبائن
- مشرف مبيعات
أخصائي علاقات حكومية-
- أخصائي خدمات طبية طارئة
* الشروط:. 1 - توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة
2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - حاصل على شهادة "الثانوية، الدبلوم، البكالويوس" حسب متطلبات كل وظيفة.