الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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رابط التقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف متنوعة بمختلف التخصصات

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غرفة الرياض
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض "غرفة الرياض" عن توفر وظائف متنوعة للعمل بالقطاع الخاص بمدينة الرياض حملة كافة المؤهلات "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس"، تشمل "وظائف لا تتطلب الخبرة" بالمسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

- بائع
- مهندس
- محاسب
- مساعد مدير  
- مقدم طعام
- مدير علاقة
- مدخل بيانات
- استقبال كاشير
- أخصائي مبيعات
 - أخصائي تسويق
- محاسبة زبائن
- مشرف مبيعات
 أخصائي علاقات حكومية-
- أخصائي خدمات طبية طارئة

* الشروط:

. 1 - توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة
2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
 3 - حاصل على شهادة "الثانوية، الدبلوم، البكالويوس" حسب متطلبات كل وظيفة.

طريقة تقديم على وظائف غرفة لارياض:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).

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