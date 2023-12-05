الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رابط التقديم.. روشن العقارية تُعلن عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

غقفغق
شركة روشن العقارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة روشن العقارية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عن فتح باب التقديم لشغل (61) وظيفة لحملة (البكالوريوس والماجستير) في المجالات التالية:اضافة اعلان

* الوظائف المطلوبة لروشن:

1- وظائف تقنية.
2- وظائف مالية.
3- وظائف إدارية.
4- وظائف هندسية.

 * التخصصات المطلوبة:

- الهندسة
- التسويق
- المبيعات
- المالية
- الاقتصاد
- إدارة البناء
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- التخطيط الحضري
- تقنية المعلومات
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة المعمارية
- إدارة سلاسل الإمداد
- الهندسة الميكانيكية
- (تخصصات أخرى)

* طريقة التقديم:

 التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

ريالات سعودية
3:23 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار
2:55 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق

حساب المواطن
2:41 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

هل يتوقف حساب المواطن بعد دفعة ديسمبر؟.. رد من البرنامج

وزارة الخارجية
2:39 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

بادر بالتقديم في وظائف وزارة الخارجية للعمل في 3 دول و 6 مميزات

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى للخريجين.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة

سارع بالتقدم.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445

فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني لـ "المواصفات والمقاييس"

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أرامكو روان للحفر 2:04 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى للخريجين.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة

وظائف فرص شاغرة 9:02 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. 700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة

الراتب -- ريال - الموارد 10:03 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 5 آلاف ريال.. "STC" تطرح وظائف وتأمينات لكافة المؤهلات

وظائف-شاغرة-1694636191-0 3:13 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. وظائف طبية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

اقرأ أيضا

وظائف فرص شاغرة
9:02 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. 700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة

مجمع الملك عبدالعزيز
8:47 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

الآن.. فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

حساب المواطن
8:22 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. كم يومًا تبقّى على إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر؟

حساب المواطن
6:21 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ريالات سعودية
3:23 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي

انطلاق-القمة-الخليجية-الـ44-في-الدوحة
2:12 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أهم الملفات.. اختتام القمة الخليجية في الدوحة

7ع76ع67ع6
1:43 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أمير قطر: لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية وزمن الاستعمار انتهى

ولي العهد
11:16 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

ولي العهد يغادر إلى الدوحة لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

مدرستي
11:12 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445

بنك التنمية الاجتماعية
10:03 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية