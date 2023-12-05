رابط التقديم.. روشن العقارية تُعلن عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت
شركة روشن العقارية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عن فتح باب التقديم
لشغل (61) وظيفة لحملة (البكالوريوس والماجستير) في المجالات التالية:
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الوظائف المطلوبة لروشن:1-
وظائف تقنية.
2- وظائف مالية.
3- وظائف إدارية.
4- وظائف هندسية.
* التخصصات المطلوبة:-
الهندسة
- التسويق
- المبيعات
- المالية
- الاقتصاد
- إدارة البناء
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- التخطيط الحضري
- تقنية المعلومات
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة المعمارية
- إدارة سلاسل الإمداد
- الهندسة الميكانيكية
- (تخصصات أخرى)
* طريقة
التقديم: التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة
الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).
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