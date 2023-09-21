رابط التقديم.. جامعة الأمير سطام تعلن وظائف صحية وهندسية وتقنية

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز توفر وظائف صحية وهندسية وتقنية شاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت أن الوظائف متاحة بنظام التعاقد على برنامج التشغيل المباشر لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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