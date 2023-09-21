رابط التقديم.. جامعة الأمير سطام تعلن وظائف صحية وهندسية وتقنية

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز توفر وظائف صحية وهندسية
وتقنية شاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية.
وأوضحت أن الوظائف متاحة بنظام التعاقد على برنامج التشغيل
المباشر لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل
الموضحة أدناه.اضافة اعلان
* المجالات الوظيفية:
- وظائف تقنية.
- وظائف صحية.
- وظائف هندسية.
* الوظائف:
- حمّل تطبيق (أي وظيفة) يصلكم إشعار عند توفر تفاصيل الوظائف،
لتحميل التطبيق (اضغط هنا
)، أو انضم لقناة (أي وظيفة) الرسمية في التيليجرام (اضغطهنا
).
* موعد التقديم:
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ
1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م ولمدة (10) أيام.
* طريقة التقديم:
- وأكدت الجامعة أن التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال
هذا الرابط، (اضغط هنا
).