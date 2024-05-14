الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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رابط التقديم.. المياه الوطنية تطرح 85 وظيفة للخريجين بجميع المناطق

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شركة المياه الوطنية
أ أ
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أعلنت شركة المياه الوطنية، عن طرح عدد 85 وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة "الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس"، للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

المجالات الوظيفية

1 - وظائف أمنية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف مالية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف قانونية.
6 - وظائف هندسية.

مناطق التوظيف

- المنطقة الوسطى
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الجنوبية.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

وشركة المياه الوطنية "شركة مساهمة، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة"، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقًا لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم.

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