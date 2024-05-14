رابط التقديم.. المياه الوطنية تطرح 85 وظيفة للخريجين بجميع المناطق

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أعلنت
شركة المياه الوطنية، عن طرح عدد 85 وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة
"الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس"، للعمل بجميع مناطق المملكة على
النحو التالي:
المجالات
الوظيفية1 -
وظائف أمنية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف مالية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف قانونية.
6 - وظائف هندسية.
مناطق
التوظيف-
المنطقة الوسطى
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الجنوبية.
الشروط
العامة-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.