رابط التقديم.. المياه الوطنية تطرح 85 وظيفة للخريجين بجميع المناطق

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عن طرح عدد 85 وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة "الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس"، للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:





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