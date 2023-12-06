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رابط التقديم.. الإعلان عن توظيف حكومي للخريجين لا يشترط الخبرة

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هيئة الملكية الفكرية
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أعلنت هيئة الملكية الفكرية في مدينة الرياض عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طرح فرص وظيفية شاغرة.

 توظيف حكومي للخريجين لا يشترط الخبرةاضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الشهادة الجامعية في عدة تخصصات وذلك حسب المسميات الوظيفية، والتفاصيل، وطريقة التقديم الموضحة في الأسطر التالية:

* المسميات الوظيفية الشاغرة

1- مساعد دعم لجان منازعات الملكية الفكرية.
- لا يشترط وجود خبرة مسبقة.
- درجة البكالوريوس في التخصصات القانونية أو التخصصات ذات الصلة.
2- مساعد فاحص حقوق التأليف والنشر.
- لا يشترط وجود خبرة مسبقة.
- درجة البكالوريوس في التخصصات القانونية أو التخصصات ذات الصلة.
3- محلل احترام الملكية الفكرية.
- لا يشترط وجود خبرة مسبقة.
- درجة البكالوريوس في التخصصات القانونية أو التخصصات ذات الصلة.
4 - وظائف أخرى متاحة عبر بوابة التوظيف الرسمية.

* طريقة التقديم:

وأوضحت هيئة الملكية الفكرية أن التقديم على الوظائف المطلوب متاح من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

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