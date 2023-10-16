الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

رابط التقديم.. الأكاديمية اللوجستية تعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

78585
الأكاديمية اللوجستية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن الأكاديمية اللوجستية عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف في 8 تخصصات تدريبية حملة الثانوية العامة (كحد أدنى) مع مكافأة أثناء الدراسة ورواتب مجزية بعد التخرج، على النحو التالي:اضافة اعلان
- المشتريات
- تشغيل الموانئ
- وسطاء الشحن
- إدارة المخازن
- التخليص الجمركي
- التسويق وخدمة العملاء
- التجارة الالكترونية والميل الأخير
- إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات

 شروط القبول:    

- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم لائق طبياً.
- أن لا يتجاوز العمر عن 26 عام.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
- لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى وبنسبة لا تقل عن 80%.
- أن يكون المتقدم حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة لا تقل عن 70%.

المميزات:

- تأمين طبي أثناء فترة التدريب.
- راتب شهري مجزي بعد التخرج.
- مكافأة شهرية لا تقل عن 2000 ريال شهرياً خلال فترة التدريب.
- الحصول على وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص عند البدء بالبرنامج.

معلومات عن البرنامج:

 - التسجيل متاح لكلا الجنسين.
- يبدأ البرنامج يوم الأحد 1445/6/19هـ (الموافق 2024/1/1م).
- مدة الدراسة 12 شهراً مع تدريب على رأس العمل.
- ستقدم الدراسة بشكل حضوري في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.

 طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغطهنا).

اقرأ أيضا

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
11:04 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بشرى للخريجين.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة على هذا الرابط

سكني
11:01 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

للاستفادة من الدعم.. سكني يكشف عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات

الرخصة المهنية
9:05 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها

حساب المواطن (11)
8:04 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل تُسقط مكافأة الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟

اقرأ أيضا

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إخراج الابن من ضمن التابعين

هل تغيير بلد الاستقدام متاح حالياً؟ مساند يجيب

المجلس الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

البنك المركزي يعلن برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني 2024م

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الراتب -- ريال - الموارد 9:54 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التوظيف في برنامج الدبلوم

بويا العربية للتأمين الصحي 8:00 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم 7:21 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

براتب 7000 ريال لخريجي الثانوية.. فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية

6575678 5667 1:41 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بشرى للخريجين.. "رعاية" تفتح التوظيف الفوري للثانوي فأعلى

اقرأ أيضا

حساب المواطن
7:58 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

كيف يتم حذف المستند المنتهي في حساب المواطن؟

حساب المواطن
6:03 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

حساب المواطن يوضح كيفية الاعتراض على الدفعات المالية

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:20 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

هل يصل الحد لمانع لـ 20 ألف ريال؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن
3:57 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

كيف تعرف الحد المانع في حساب المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:20 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الإثنين 1 ربيع الآخر .. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

سكني
11:01 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

للاستفادة من الدعم.. سكني يكشف عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات

أهم 10
10:32 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية وأمريكي ينهي حياة طفل مسلم بوحشية

سمك الكنعد
10:01 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

اليوم.. بداية موسم صيد سمك "الكنعد" وتوقعات بانخفاض الأسعار

صنع في السعودية1
9:50 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

اليوم.. انطلاق معرض "صُنع في السعودية" بمشاركة 100 شركة (فيديو)

news23-june22
9:46 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تعاون بحثي لتحلية المياه