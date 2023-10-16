رابط التقديم.. الأكاديمية اللوجستية تعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

أعلن الأكاديمية اللوجستية عن فتح باب التقديم في برنامج
الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف في 8 تخصصات تدريبية حملة الثانوية العامة (كحد أدنى)
مع مكافأة أثناء الدراسة ورواتب مجزية بعد التخرج، على النحو التالي:
- المشتريات
- تشغيل الموانئ
- وسطاء الشحن
- إدارة المخازن
- التخليص الجمركي
- التسويق وخدمة العملاء
- التجارة الالكترونية والميل الأخير
- إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات
شروط القبول: - إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم لائق طبياً.
- أن لا يتجاوز العمر عن 26 عام.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
- لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى وبنسبة لا تقل عن 80%.
- أن يكون المتقدم حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة لا تقل عن 70%.
المميزات:- تأمين طبي أثناء فترة التدريب.
- راتب شهري مجزي بعد التخرج.
- مكافأة شهرية لا تقل عن 2000 ريال شهرياً خلال فترة التدريب.
- الحصول على وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص عند البدء بالبرنامج.
معلومات عن البرنامج: - التسجيل متاح لكلا
الجنسين.
- يبدأ البرنامج يوم الأحد 1445/6/19هـ (الموافق 2024/1/1م).
- مدة الدراسة 12 شهراً مع تدريب على رأس العمل.
- ستقدم الدراسة بشكل حضوري في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.