رابط التقديم.. الأكاديمية اللوجستية تعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

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أعلن الأكاديمية اللوجستية عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف في 8 تخصصات تدريبية حملة الثانوية العامة (كحد أدنى) مع مكافأة أثناء الدراسة ورواتب مجزية بعد التخرج، على النحو التالي: اضافة اعلان

- المشتريات

- تشغيل الموانئ

- وسطاء الشحن

- إدارة المخازن

- التخليص الجمركي

- التسويق وخدمة العملاء

- التجارة الالكترونية والميل الأخير

- إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات





شروط القبول:



المميزات:



معلومات عن البرنامج:



طريقة التقديم:

