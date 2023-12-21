رابط التقديم.. إسناد التابعة لـ"الصناعة" تُعلن برنامج تمهير لهؤلاء الخريجين

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اعلنت
الشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد" التابعة لوزارة الصناعة والثروة
المعدنية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها عبر برنامج التدريب على رأس العمل في
مقرها الرئيسي بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج في التخصصات
والمجالات التالية:
* المؤهلات
المطلوبة لوظائف إسناد:-
الدبلوم
- البكالوريوس
* التخصصات
المطلوبة:1-
المالية.
2- التسويق.
3- المحاسبة.
4- إدارة المخاطر.
5- تقنية المعلومات.
6- الموارد البشرية.
7- الاتصال المؤسسي.
8- التصميم الجرافيكي.
9- نظم المعلومات الإدارية.
* الشروط المطلوبة لوظائف شركة إسناد:-
حديث التخرج.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- لم يسبق له التسجيل في التأمينات الاجتماعية آخر 6 شهور.
- حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه أو ما يعادلها.
* مزايا
برنامج (تمهير):1 -
يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
2 - يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
3 - تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
4 - يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
5 - يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.