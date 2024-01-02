رابط الاستعلام عن قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن

حدد حساب المواطن، آلية معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في برنامج الدعم، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس":"لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".
وعليكم السلام ، لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 2, 2024
الحد المانع لاستحقاق حساب المواطنوأعلن البرنامج في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وتم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج.
خطوات معرفة قيمة استحقاق حساب المواطن عبر حاسبة الدعمويمكن معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
"- حدد حالتك في الخيارات.
موعد إيداع الدفعة 74 من حساب المواطنوحدد حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة 74– بتاريخ 10 يناير.
وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
تمديد حساب المواطن وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.