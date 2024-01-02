رابط الاستعلام عن قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، آلية معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في برنامج الدعم، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس":"لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)". اضافة اعلان



وعليكم السلام ، لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦https://t.co/IhkLFAlJXW⁩ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 2, 2024

الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن



خطوات معرفة قيمة استحقاق حساب المواطن عبر حاسبة الدعم



موعد إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن



تمديد حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

