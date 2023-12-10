دوام جزئي وراتب يومي.. "ناقل إكسبريس" تعلن حاجتها لموظفين

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أعلنت شركة ناقل اكسبرس (NAQEL Express) توفر فرص عمل (دوام جزئي) في جميع مناطق المملكة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو ابن أو زوج مواطنة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





من ضمن الشروط:



المميزات:

نبذة عن الشركة:

طريقة التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو ابن أو زوج مواطنة.3- أن يكون موديل السيارة من 2008م فأعلى.4- أن يمتلك جهاز محمول نظام أندرويد.1- مرونة في أوقات العمل، وأيام العمل وساعات العمل.2- إتاحة الفرصة للاستفادة المادية بشكل يومي.3- استلام المبلغ المستحق بشكل يومي ويعتمد على عدد الشحنات التي يتم توصيلها.- تركز شركة ناقل خدماتها علي تأمين حلول سلسلة الإمداد اللوجستي لعملائها بطريقة تنال رضاهم وبكفاءة عالية الجودة، وتتكون إدارة الشركة من فريق عمل ذو كفاءة عالية ومؤهلين تأهيلا كاملاً لتقديم وتأمين الخدمات لعملاء الشركة بطريقة تنال رضاهم ولدى أعضاء فريق الإدارة خبرات واسعة في مجال النقل والإمدادات اللوجستية.- من خلال الرابط التالي: