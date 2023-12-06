دعم ريف وحافز وعوائد الأصول العقارية.. هل يؤثر على حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن، إن دعم ريف لايؤثر على الاستحقاق المقدم من البرنامج، فيما اشترط الإفصاح عن الدخل المقدم من برنامج حافز ضمن بيانات المستفيدين. اضافة اعلان

وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "دعم ريف لايؤثرعلى حساب المواطن"، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم".



اهلا بك ، دعم ريف لايؤثرعلى حساب المواطن ، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك December 6, 2023

اهلا بك ،في حال وجود دخل من "حافز" للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز" ،وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك December 5, 2023

في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z December 5, 2023

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