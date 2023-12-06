دعم ريف وحافز وعوائد الأصول العقارية.. هل يؤثر على حساب المواطن؟

قال حساب المواطن، إن دعم ريف لايؤثر على الاستحقاق المقدم من البرنامج، فيما اشترط الإفصاح عن الدخل المقدم من برنامج حافز ضمن بيانات المستفيدين.
وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "دعم ريف لايؤثرعلى حساب المواطن"، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم".
اهلا بك ، دعم ريف لايؤثرعلى حساب المواطن ، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 6, 2023
وأوضح، أنه "في حال وجود دخل من "حافز" للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة".
اهلا بك ،في حال وجود دخل من "حافز" للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز" ،وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 5, 2023
من جهة أخرى، أشار البرنامج إلى أنه "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك، واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".
في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: https://t.co/XGVelVLg1z— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 5, 2023
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
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