دعم المواطن يحذّر من حذف الزوجة في حساب "رب الأسرة"

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حذّر حساب خدمة المستفيدين من حذف الزوجة من حساب رب الأسرة، لتأثير ذلك على استحقاق الدعم.





حذف الزوجة في حساب المواطن: اضافة اعلان



حذف الحساب في دعم المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" هل يمكني حذف التابعين والزوجة من حساب رب الأسرة؟".وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليته و استحقاقه، من خلال حسابه (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ ، نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار، بشأن مواطن قام بحذف حسابه عن طريق الخطأ.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : "السلام عليكم تم إغلاق حسابي لأني حذفت حسابي بالغلط .. أرجو تصليح المشكلة وجزاكم الله خيرا".وجاء الرد :" وعليكم السلام، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوما من حذف الحساب من خلال الرابط التاليhttp://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات- وتقديم الطلب)، نسعد بخدمتك".