خطيب الجمعة من المسجد النبوي: الله يبتلي المؤمنين اختبارًا وتمحيصًا

تحدث فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البعيجان، في خطبة الجمعة من المسجد النبوي
عن ابتلاء الله تعالى للمؤمنين اختبارًا وتمحيصًا ثم يجعل لهم العاقبة.
وقال: معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى هو القاهر المدبر، له الأمر من قبل ومن بعد، إليه ترجع الأمور، له مقاليد السماوات والأرض، لا مبدل لكلماته، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمة.
وقد كتب الغلبة والنصر لدينه وأوليائه فقال: "كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن
الله قوي عزيز"، ووعد أولياءه بالنصر والتمكين فقال: "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا
الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم".
كتب الله النصر لدينه وأوليائه
وقال "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز" وقال: "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون".