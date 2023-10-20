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خطيب الجمعة من المسجد النبوي: الله يبتلي المؤمنين اختبارًا وتمحيصًا

الدكتور عبد الرحمن السديس
خطيب الجمعة من المسجد النبوي
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تحدث فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البعيجان، في خطبة الجمعة من المسجد النبوي عن ابتلاء الله تعالى للمؤمنين اختبارًا وتمحيصًا ثم يجعل لهم العاقبة.اضافة اعلان
وقال: معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى هو القاهر المدبر، له الأمر من قبل ومن بعد، إليه ترجع الأمور، له مقاليد السماوات والأرض، لا مبدل لكلماته، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمة.


كتب الله النصر لدينه وأوليائه

وقد كتب الغلبة والنصر لدينه وأوليائه فقال: "كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز"، ووعد أولياءه بالنصر والتمكين فقال: "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم".
وقال "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز" وقال: "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون".


الذلة والصغار على من حارب دين الله

وقد كتب الله الخزي والذلة والصغار على من حارب دينه، قال تعالى: "وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15)".


اختبار وتمحيص

عباد الله إن الله تعالى يبتلي المؤمنين اختبارًا وتمحيصًا ثم يجعل لهم العاقبة، قال تعالى: "أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين".

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