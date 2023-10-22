الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خطوة خطوة.. المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام

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منصة إحكام
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كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، عن أهم المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام.اضافة اعلان

* طلبات استكمال صك الاستحكام:

1 – إضافة الأطوال.
2 – الإعلان في الصحيفة.
3 – إضافة الحدود والمساحة.
4 – التعديل المؤثر على المجاورين.
5 – تعديل المساحة بالزيادة على ما دون الصك.
6 – مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.
7 -  تعديل الأطوال والمساحة بالزيادة على ما دون الصك.

* متطلبات التقديم:

1 – هوية مقدم الطلب.
2 – صك تملك مكتسب صفة نهائية.
3 – تسجيل حساب في منصة إحكام.
4 – هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة وإذا كان وارثًا يتم إرفاق حصر ورثة.
5 – رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره.

* خطوات التقديم لتملك عقار على منصة إحكام:

يتم التقديم على طلب تملك أو تعديل عقار بالخطوات التالية:
1- التسجيل.
إنشاء حساب على المنصة.
2- تقديم الطلب.
تعبئة النموذج مع إرفاق المستندات المطلوبة.
3- مراجعة المكاتب الهندسية.
مراجعة مكتب هندسي معتمد من البلديات والأمانات لرفع مخططات الرفع المساحي في حال كان الطلب جديد، أو تكملة إجراءات طلب سابق.
4- متابعة حالة الطلب.
تجري متابعة حالة الطلب عن طريق المنصة.

وتختص منصة إحكام بالشؤون التنظيمية والإدارية والفنية، والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات، داخل المملكة.


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