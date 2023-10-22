خطوة خطوة.. المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام

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كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، عن أهم المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام. اضافة اعلان



* طلبات استكمال صك الاستحكام:



* متطلبات التقديم:



* خطوات التقديم لتملك عقار على منصة إحكام:



1 – إضافة الأطوال.2 – الإعلان في الصحيفة.3 – إضافة الحدود والمساحة.4 – التعديل المؤثر على المجاورين.5 – تعديل المساحة بالزيادة على ما دون الصك.6 – مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.7 - تعديل الأطوال والمساحة بالزيادة على ما دون الصك.1 – هوية مقدم الطلب.2 – صك تملك مكتسب صفة نهائية.3 – تسجيل حساب في منصة إحكام.4 – هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة وإذا كان وارثًا يتم إرفاق حصر ورثة.5 – رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره.يتم التقديم على طلب تملك أو تعديل عقار بالخطوات التالية:1- التسجيل.إنشاء حساب على المنصة.2- تقديم الطلب.تعبئة النموذج مع إرفاق المستندات المطلوبة.3- مراجعة المكاتب الهندسية.مراجعة مكتب هندسي معتمد من البلديات والأمانات لرفع مخططات الرفع المساحي في حال كان الطلب جديد، أو تكملة إجراءات طلب سابق.4- متابعة حالة الطلب.تجري متابعة حالة الطلب عن طريق المنصة.وتختص منصة إحكام بالشؤون التنظيمية والإدارية والفنية، والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات، داخل المملكة.