خطوة خطوة.. المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام

أ أ
كشفت
الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات
الدولة، عن أهم المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام.
* طلبات
استكمال صك الاستحكام:1 –
إضافة الأطوال.
2 – الإعلان في الصحيفة.
3 – إضافة الحدود والمساحة.
4 – التعديل المؤثر على المجاورين.
5 – تعديل المساحة بالزيادة على ما دون الصك.
6 – مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.
7 - تعديل الأطوال والمساحة بالزيادة على ما دون الصك.
*
متطلبات التقديم:1 –
هوية مقدم الطلب.
2 – صك تملك مكتسب صفة نهائية.
3 – تسجيل حساب في منصة إحكام.
4 – هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة وإذا كان وارثًا يتم إرفاق حصر ورثة.
5 – رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره.
* خطوات
التقديم لتملك عقار على منصة إحكام:يتم
التقديم على طلب تملك أو تعديل عقار بالخطوات التالية:
1- التسجيل.
إنشاء حساب على المنصة.
2- تقديم الطلب.
تعبئة النموذج مع إرفاق المستندات المطلوبة.
3- مراجعة المكاتب الهندسية.
مراجعة مكتب هندسي معتمد من البلديات والأمانات لرفع مخططات الرفع المساحي في حال كان الطلب جديد، أو تكملة إجراءات طلب سابق.
4- متابعة حالة الطلب.
تجري متابعة حالة الطلب عن طريق المنصة.
وتختص منصة إحكام بالشؤون التنظيمية والإدارية والفنية، والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات، داخل المملكة.