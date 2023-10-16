خطوة بخطوة.. طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن

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‏حدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين القيام بها للاعتراض المالي من برنامج الدعم.

وتتضمن الخطوات، وفق ما أعلن البرنامج في حسابه عبر منصة "إكس": اضافة اعلان

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن (من هنا).

قم بالضغط على أيقونة الدفعات المالية.

قم بالضغط على أيقونة نوع الاعتراض.

قم بالضغط على أيقونة تقديم اعتراض.



طريقة تقديم اعتراض مالي في برنامج #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/yCQ8KJnv4F — حساب المواطن (@citizenaccount) October 16, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

