الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خطوة بخطوة.. طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

‏حدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين القيام بها للاعتراض المالي من برنامج الدعم.
وتتضمن الخطوات، وفق ما أعلن البرنامج في حسابه عبر منصة "إكس":اضافة اعلان
قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن (من هنا).
قم بالضغط على أيقونة الدفعات المالية.
قم بالضغط على أيقونة نوع الاعتراض.
قم بالضغط على أيقونة تقديم اعتراض.


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

اختبار القدرة المعرفية
1:21 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار المعلمين؟

ارامكو السعودية
12:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

رواتب وسكن وتأمين.. الإعلان عن برامج أرامكو لكافة التخصصات

53eb861b-df2b-4d51-a1cc-facd034d5e0f
12:04 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الشروط ورابط التقديم.. أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة عبر"جدارات"

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
11:04 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بشرى للخريجين.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة على هذا الرابط

اقرأ أيضا

للاستفادة من الدعم.. سكني يكشف عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات

رابط التقديم.. الأكاديمية اللوجستية تعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها

هل تُسقط مكافأة الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 1:44 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

حساب المواطن 8:28 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

هل يستمر صرف حساب المواطن والضمان للمسجون؟

حساب المواطن 3:50 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

حساب المواطن: في هذه الحالة.. يجب تعديل بيانات المستفيدين

حساب المواطن 2:24 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

البرنامج يرد.. هل تؤثر القروض على دعم حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

حساب المواطن
11:25 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إخراج الابن من ضمن التابعين

منصة مساند
10:13 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

هل تغيير بلد الاستقدام متاح حالياً؟ مساند يجيب

مجلس الضمان الصحي
9:40 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

المجلس الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

البنك المركزي ساما
8:02 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

البنك المركزي يعلن برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني 2024م

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:05 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. طريقة تقديم اعتراض مالي في حساب المواطن

التجارة الإلكترونية
2:04 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

كيف تضاعف أرباحك وتحقق أكبر دخل في مجال التسويق عن بعد؟

اختبار القدرة المعرفية
1:21 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يعفي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار المعلمين؟

أمين عام مجلس التعاون الخليجي
1:15 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أمين مجلس التعاون يعلن انعقاد جلسة استثنائية وزارية يوم غدٍ حول غزة

وزارة الموارد البشرية
12:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم لـ"الموارد البشرية" بشأن التقديم كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي

رياح مثيرة للأتربة والغبار
12:54 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق