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خطوة بخطوة.. شروط نقل كفالة سائق خاص

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تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نقل كفالة سائق خاص، سواء من فرد إلى فرد أو من فرد إلى مؤسسة.

شروط نقل كفالة سائق خاصاضافة اعلان

وفيما يلي شروط نقل كفالة سائق خاص:
-تقديم ما يثبت موافقة الكفيل الأول على نقل الكفالة لكفيل آخر، ويتم تصديقه من إدارة الجوازات. 
-ضرورة انقضاء سنة كاملة على الكفالة بين الكفيل والمكفول.
-ألا يكون السائق مسجلاً على صاحب العمل الجديد أي مخالفات لقانون العمل بالمملكة.
أن يحمل السائق المقيم جواز سفر ساريَ المفعول. 
-مدة إقامة السائق سارية وصالحة حتى تاريخه. 
-أن تكون رخصة العمل سارية المفعول. 
-ضرورة ملائمة المهنة للسائق الخاص. 
تعبئة نموذج آخر خاص "نقل خدمات". 
تسجيل وتوثيق بصمة السائق الخاص.  
موافقة مكتب العمل على عملية النقل. 
وتسدد رسوم نقل كفالة سائق خاص والبالغة 2000 ريال لأول مرة. وترتفع إلى 4000 ريال للمرة الثانية، و6000 للمرة الثالثة والرابعة. 

المستندات المطلوبة لنقل كفالة سائق خاص

لابد من توافر المستندات التالية كشرط لنقل الكفالة في النظام الجديد:
- نموذج طلب نقل الكفالة.
-خطاب مقدم من صاحب العمل الجديد يوضح عدد العمال.
-تقديم النسخ الأصلية من رخصة البلدية والسجل التجاري.
-تقديم ما يفيد تطابق طبيعة عمل الذي يمارسه المكفول مع النشاط الذي يمارسه الكفيل الجديد.
-جوازات السفر القديمة منتهية الصلاحية خلال تواجده في المملكة.

خطوات تسجيل نقل الكفالة عبر منصة أبشر

يمكن نقل كفالة السائق الخاص بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، من خلال الخطوات الآتية: 
- الدخول إلى منصة أبشر من هنا.
-اختيار أيقونة "خدماتي"، ثم اضغط على "جوازات"، واختر "نقل خدمات المنزلية".
- اختر "نقل كفالة" التي تظهر جميع أسماء المكفولين تحته، ثم اختر من خلالها اسم الوافد الذي يريد نقل كفالته إلى كفيل آخر.
-يقوم الكفيل الأول بكتابة البيانات الخاصة في الخانات المخصصة في النموذج لصاحب العمل الثاني للمقيم.
-كتابة رقم الهوية للكفيل وتاريخ ميلاده.
-النقر على كلمة التالي.
-تحديد كلمة موافق.
-يرسل الموقع رسالة تأكيد تتضمن رقم تأكيد نقل الكفالة إلى هاتف الكفيل الأول من موقع خدمات أبشر.
-يقوم الكفيل الأول بإدخال هذا الرقم عبر التطبيق ثم الضغط على كلمة تأكيد.
يرسل الموقع رسالة تتضمن تأكيد نقل كفالة السائق الخاص بنجاح.

طريقة نقل كفالة سائق خاص عبر موقع وزارة الموارد البشرية 

ويمكن أيضًا نقل الكفالة للسائق الخاص عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الخطوات التالية: 
-ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا
-اضغط على قسم "الخدمات الإلكترونية". 
-انقر على أيقونة "طلب نقل الكفالة". 
-يجب على مقدم الطلب تسجيل طلب آخر باسم المكفول ورقم إقامته. 
-سيظهر جميع المعلومات الخاصة بالمكفول الحالي. 
-ستظهر لك خيارات اضغط منها على "تحرير محضر تعهد" ليوافق بها الكفيل على نقل السائق لكفالته.
يتم بعد موافقة الكفيل الأول على المكفول. 
-بعد الحصول على الموافقة يتم إرسال البيانات، ثم ينتظر الكفيل الثاني قبول طلبه من الكفيل الأول. 
-على الكفيل الأول الدخول إلى موقع الوزارة ثم تحديد اسم المؤسسة التي سوف ينقل المكفول منها. 
ويختار خيار "حقل وافد" ثم يستعرض طلب نقل الكفالة الذي يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمكفول. 
ثم اضغط على خانة "موافق" لإتمام كافة متطلبات نقل كفالة سائق خاص. 

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