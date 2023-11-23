خطوة بخطوة.. شروط نقل كفالة سائق خاص

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تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نقل كفالة سائق خاص، سواء من فرد إلى فرد أو من فرد إلى مؤسسة.





شروط نقل كفالة سائق خاص اضافة اعلان



المستندات المطلوبة لنقل كفالة سائق خاص



خطوات تسجيل نقل الكفالة عبر منصة أبشر



طريقة نقل كفالة سائق خاص عبر موقع وزارة الموارد البشرية

