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أعلنت الجامعة الإسلامية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الصحية الشاغرة للرجال، عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين بنظام التعاقد "دوام كامل" على المسميات التالية:
خطوات
ورابط ومواعيد التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية-
طبيب مقيم "طب عام – بشري".
الوثائق
المطلوبة1 -
صورة من الهوية الوطنية.
2 - صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
3 - صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.
4 - اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.
5 - إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.