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أعلنت الجامعة الإسلامية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الصحية الشاغرة للرجال، عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين بنظام التعاقد "دوام كامل" على المسميات التالية:

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خطوات ورابط ومواعيد التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية



- طبيب مقيم "طب عام – بشري".





الوثائق المطلوبة



المؤهلات المطلوبة لوظائف الجامعة الإسلامية



ورابط ومواعيد التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية

