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خطوات ورابط ومواعيد التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية

الجامعة-الإسلامية-بالمدينة-المنورة
الجامعة الإسلامية
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أعلنت الجامعة الإسلامية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الصحية الشاغرة للرجال، عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين بنظام التعاقد "دوام كامل" على المسميات التالية:

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خطوات ورابط ومواعيد التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية

- طبيب مقيم "طب عام – بشري".


الوثائق المطلوبة

1 - صورة من الهوية الوطنية.
2 - صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
3 - صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.
4 - اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.
5 - إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

 المؤهلات المطلوبة لوظائف الجامعة الإسلامية

 - المركز الطبي الجامعي الحصول على الدرجة الجامعية في مجال الطب الـعـام "بشري" من جـامعة متخصصة واجتياز فترة التدريب اللازم للتخرج بنجاح.

ورابط ومواعيد التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية

 بدأ التقديم من أمس الأحد 1445/7/16هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/7/20هـ.

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