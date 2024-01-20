خطوات ورابط إعادة تصحيح اختبار في قياس 1445

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يتساءل الكثير من الطلاب عن طريقة تصحيح اختبارات قياس، وتتيح الخدمة للمستفيد التقدم بطلب إعادة تصحيح اختباره خلال 60 يوماً من إعلان النتيجة عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.
متطلبات تقديم الخدمة:
1- عدم تجاوز ظهور النتيجة 60 يوما.
2- دفع رسوم إعادة التصحيح للاختبار الواحد (الورقي أو الرقمي) وهي (مئتا ريال)، ويُسترد المبلغ إذا ثبت عدم صحة الدرجة المرصودة بالملف الخاص بالمتقدم.
خطوات تنفيذ الخدمة:
1- الدخول إلى صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
2- من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (النتائج)، ثم تحديد مسمى الاختبار والضغط على (بحث).
3- ستظهر نتيجة الاختبار، بعدها يكون الضغط على (التفاصيل)، ثم (الاعتراض على النتيجة) أسفل الصفحة.
4- قراءة شروط وأحكام إعادة التصحيح والموافقة عليها.
5- الضغط على (المتابعة للدفع) ثم تحديد نوع الاعتراض.
6- اختيار طريقة الدفع (البطاقات الائتمانية / مدى) ثم الضغط على (التالي).
7- إدخال معلومات البطاقة ثم الضغط على (دفع).
8- للاطلاع على تفاصيل طلب الاعتراض وحالة الطلب بعد تقديمه من خلال الضغط على (تفاصيل طلب الاعتراض) الظاهرة أسفل نتيجة الاختبار.
9- عند الانتهاء من إعادة التصحيح يمكنك الاطلاع على التقرير الظاهر أسفل حالة الطلب.
خطوات تغيير موعد اختبار قياس الرقمي
وتتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية تعديل مواعد الاختبار الرقمي في قياس لاختبار الرخصة المهنية، حيث يمكن تعديل الموعد إلكترونيا عبر موقع مركز قياس.
1ـ الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس من هنا.
2ـ إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
3ـ من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (الاختبارات المسجلة)، تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد بالتعديل عليه.
4ـ الضغط على تعديل "علماً أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة".
5ـ تحديد مركز الاختبار من قائمة "مركز الاختبار".
6ـ الضغط على (التالي).
7ـ تحديد تاريخ ووقت الاختبار.
8ـ الضغط على (التالي).
9ـ ثم الموافقة على سياسات المركز الوطني للقياس.
10ـ الاطلاع على بيانات الموعد السابق والموعد الجديد وبيانات الاتصال.
11ـ الضغط على (التالي).
12ـ الاطلاع على بيانات الاختبار والضغط على (تأكيد إعادة الجدولة).
تغيير موعد اختبار قياس ورقيوتتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب أيضا إمكانية تغيير موعد اختبار قياس الورقي، وهي خدمة تتيح للمستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الورقي من تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.
1ـ الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس من هنا.
2ـ إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
3ـ من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (الاختبارات المسجلة).
4ـ تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد التعديل عليه.
5ـ الضغط على "تعديل"، علماً أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة".
6ـ تحديد المدينة ومقر الاختبار، ثم تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم (التالي).
7ـ الاطلاع على بيانات الاختبار المعدّل والموافقة عليها عن طريق اختيار (الموافقة على تعديل موعد الاختبار أعلاه).
8ـ الضغط على (التالي).
9ـ الاطلاع على إشعار التسجيل.