خطوات ورابط إعادة تصحيح اختبار في قياس 1445

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يتساءل الكثير من الطلاب عن طريقة تصحيح اختبارات قياس، وتتيح الخدمة للمستفيد التقدم بطلب إعادة تصحيح اختباره خلال 60 يوماً من إعلان النتيجة عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس. اضافة اعلان





متطلبات تقديم الخدمة:



خطوات تنفيذ الخدمة:





خطوات تغيير موعد اختبار قياس الرقمي

تغيير موعد اختبار قياس ورقي



رسوم تعديل موعد اختبار قياس

