خطوات معرفة الأداء الوظيفي للمعلمين عبر منصة نور

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يهدف تقويم أداء المعلمين إلى تطوير الأداء المهني للمعلم، وفق معايير علمية، تحقق الموضوعية، وتجوّد الممارسات التدريسية، من أجل تحسين نواتج التعلم، وتطوير جميع جوانب العملية التعليمية





خطوات معرفة الأداء الوظيفي



تتيح وزارة التعليم معرفة الأداء الوظيفي للمعلمين من خلال منصة نور، عبر مجموعة من الخطوات.فيما يلي خطوات معرفة الأداء الوظيفي:الدخول إلى منصة نور الإلكترونية.تعبئة المعلومات المطلوبات في الخانات المخصصة لها.اختيار "التقارير".اضغط على "تقارير أخري".اختيار "الزيارات الفنية".تحديد السنة الدراسية.اضغط على "بحث". - تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين.سيتم تحويلك على الصفحة الخاصة بنتيجة التقييم.