خطوات رفع الواجبات المدرسية على منصة مدرستي 1445

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تقدم منصة مدرستي، العديد من المزايا والتسهيلات التي تجعل استخدامها أمرًا سهلاً وممتعًا في آن واحد، لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي. اضافة اعلان

وتتيح المنصة القيام بأداء الواجبات ومراجعتها من قبل المعلمين، علاوة على متابعة وشرح الدروس عبر المنصة،





خطوات حل الواجبات المدرسية في منصة مدرستي 1445



حل الواجبات عبر منصة مدرستي



طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي 1445



التعرف على حالة الواجبات في مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

