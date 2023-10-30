خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في الضمان الاجتماعي

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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي: اضافة اعلان

اختيار الاختبارات المسجلة.

الضغط على تسديد أسفل الاختبار

اختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).

ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق)



مرحباً نورة:

يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:

اختيار الاختبارات المسجلة.

الضغط على تسديد أسفل الاختبار

اختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).

ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق) — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) October 30, 2023

اختبار قياس



عدد فرص الإعفاء من تسديد رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي



واختبار قياس هو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، وعبارة عن مجموعة اختبارات القبول للكلية في جامعات المملكة، ويخضع لها الطلاب في المرحلة الثانوية وقبل الالتحاق بالكلية وبعض الاختبارات بعد التخرج من الجامعة.وحددت وزارة المواد البشرية، عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المستفيدين من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي، على النحو التالي:-اختبار القدرات العامة (4) فرص.-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).