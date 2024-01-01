الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

خطوات تحديث حساب المواطن وتعديل البيانات بعد تمديد الدعم

حساب مواطن
حساب المواطن
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كشف برنامج "حساب المواطن" عن طريقة تحديث البيانات خاصة بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد مدة البرنامج لعام كامل.اضافة اعلان

تحديث بيانات حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي:


ويعد تحديث بيانات حساب المواطن أمر هام ويضمن لكل مستفيد الاستمرارية في صرف الدعم بشكل دوري دون توقف، حيث يتم التحقق من البيانات بشكل دوري.

وفي حالة وجود أي تغيير في البيانات، يجب على المستفيد تحديثها في أسرع وقت ممكن من خلال المنصة بأكثر من طريقة حيث يمكن التحديث من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن واتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
2- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
3- القيام بإضافة رمز التحقق المرئي كما يذكر.
4- اختيار ما بين إستكمال أو تعديل الطلب على حسب الحالة.
5- القيام بتعديل البيانات المطلوبة.
6- مراجعة البيانات المحدثة للتأكد من دقتها.
7- الخطوة الأخيرة تقديم طلب تحديث البيانات.


تحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق



أولا: تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات.
ثانيا: تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثالثا: اختيار أيقونة البيانات.
رابعا: تعديل البيانات المطلوبة.
خامسا: مراجعة البيانات المحدثة للتأكد من دقتها.
الخطوة الأخيرة تقديم طلب التحديث.

ما هي البيانات المطلوبة لتحديث حساب المواطن؟



يوجد عدد من البيانات المطلوبة لكي يتم تحديث حساب المواطن والتي نشرت من خلال منصات الحساب والتي تتمثل في الآتي:

1- بيانات المستفيد الشخصية ممثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد.
2- كما يجب تحديد بيانات الدخل، مثل طبيعة العمل ودخل الأسرة.
3- بيانات العقارات، مثل ملكية أو إيجار العقارات في حالة تواجدها.
4- بيانات التابعين للمستفيد أو مقدم الطلب، مثل الاسم والعمر والحالة الاجتماعية لكل فرد.
5- كما يتطلب بيانات الحساب البنكي للمستفيد من الحساب.
6- نتيجة عدم تحديث بيانات حساب المواطن

وقالت المنصة إنه في حال عدم تحديث بيانات المستفيد من حساب المواطن في خلال 15 يوم من التغيرات في البيانات يتم إيقاف صرف الدعم للمستفيد لمدة شهر واحد، وفي حالة تكرار ذلك، يتم إيقاف صرف الدعم لمدة ثلاثة أشهر.

حالات لا يلزم فيها تحديث بيانات حساب المواطن



1- لا يلزم تحديث البيانات إذا لم يحدث تغيير في البيانات مؤخراً.
2- لا يلزم التغيير إذا تم تحديث البيانات في خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير.
3- إذا تم تحديث البيانات من خلال أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما هو الموعد النهائي لتحديث بيانات حساب المواطن؟



يجب على جميع المستفيدين من حساب المواطن تحديث بياناتهم خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير في البيانات الشخصية للمستفيد أو في نظام العمل.

وفي حال عدم تحديث البيانات خلال هذا الموعد، فقد يتم إيقاف الدعم، كما يمكنك معرفة موعد آخر تحديث لبياناتك من خلال الدخول إلى حسابك في البرنامج ومراجعة تاريخ التحديث الأخير.

صرف دفعات حساب المواطن للمستفيدين



يتم صرف دفعات حساب المواطن كل شهر في اليوم العاشر من كل شهر أو إذا صادف بأن تلك اليوم عطلة يتم الصرف في اليوم التالي للعطلة الأسبوعية.

وتبدأ عمليات صرف دفعات في الساعة 12 ظهراً، وتبدأ عملية الصرف بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى المستفيدين عبر هواتفهم. المحمولة والرسالة تتضمن تفاصيل الدفعة المستحقة كل شهر.

خطوات صرف دفعات حساب المواطن



تم النشر من الجهات المختصة عن الخطوات التفصيلية لصرف المستفيدين من دفعات حساب المواطن كل شهر والتي تتمثل في الآتي:

ما يقوم به برنامج حساب المواطن كل شهر بإعداد كشوف المستفيدين من الدفعة المستحقة، وفق على البيانات والمعلومات المقدمة من المستفيدين في طلباتهم، حيث يتم مراجعة البيانات بشكل دوري كل شهر.

كما يتم إرسال كشوف المستفيدين إلى البنك المركزي من جانب جهات المختصة في المملكة.


طريقة تغيير صرف دعم حساب المواطن



يمكن للمستفيدين تغيير طريقة صرف الدعم من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، أو من خلال تطبيق حساب المواطن على الهواتف المحمولة.

كما يقدم برنامج حساب المواطن لكل المستفيدين من الدفعات الاستفسار عن أي مشكلات التي تواجه في كافة البيانات سواء التسجيل أو الاستعلام حول حساب المواطن من خلال مركز الاتصال على الرقم 19912.

ماهي شروط صرف دفعات حساب المواطن ؟



1- يشترط لصرف دفعات حساب المواطن أن يستوفي المستفيد الشروط التالية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- كما يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة .
3- كما أن يكون لديه حساب بنكي في المملكة والذي من خلاله سيتم وضع الدفعات عليه.
4- كما أن يكون المتقدم لحساب المواطن مؤهلًا للحصول على الدعم، وفقًا لمعايير الأهلية.

الاستعلام عن حالة دفعات حساب المواطن المستحقة


يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة الدفعة المستحقة من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، أو من خلال تطبيق حساب المواطن على الهواتف المحمولة.

1- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.
2- اضغط على كلمة دفعات.
3- اضغط على استعلام عن حالة الدفعة.
4- ثم أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.
5- ثم قم بإدخال رقم التحقق.
6- ثم اضغط على بحث.

ما هو الحد المانع في حساب المواطن؟



هو الحد الأقصى للدخل الذي يمكن للأسرة أن تحصل عليه من الدخل الشهري لها من العمل ولا تستحق بعد ذلك الحصول على الدعم من حساب المواطن.

ويعتمد الحد المانع على حجم الأسرة وعدد التابعين لها فيتم جمع مجموع دخل الأسرة بعملية حسابية وإذا تجاوز دخل الأسرة والتابعين قيمة الحد المانع فلا يجوز لها مبلغ مالي من الحساب.

طريقة تقديم اعتراض على دفعات حساب المواطن



يمكن للمستفيدين من حساب المواطن تقديم اعتراض على دفعات حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.
2- إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
3- النقر على أيقونة تقديم طلب اعتراض.
4- اختيار نوع الاعتراض من القائمة.
5- إدخال بيانات الاعتراض.
 6- إرفاق المستندات المطلوبة.
 7- الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

أسباب عدم صرف حساب المواطن



يمكن للمستفيدين من حساب المواطن الاستعلام عن أسباب عدم صرف الدفعات من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.
ثم إدخال رقم الهوية الوطنية.
ادخال كلمة المرور.
ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن دفعات حساب المواطن.
ثم الضغط على الدفعات المستبعدة.
وسيظهر للمستخدم أسباب عدم صرف كل دفعة تم استبعادها.
وستقوم الوزارة بدراسة الاعتراض وإصدار قرار بشأنه.

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