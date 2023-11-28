الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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خطوات الحصول على دعم سكني عاجل غير مسترد من وزارة الإسكان

برنامج سكني
برنامج سكني
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتعاون مع صندوق التنمية العقاري عن دعم مالي إضافي من ضمن باقات الدعم السكني ويتراوح قيمة الدعم المالي من 100 ألف ريال سعودي حتى 150 ألف ريال أقصى دعم فوري غير مسترد.اضافة اعلان

الاستفادة دعم سكني واحد لكل أسرة

ويتم صرف الدعم على 5 دفعات ويتم تحديد موعد صرف الدفعات بناء على مراحل البناء، وأكدت وزارة الإسكان إنه لا يمكن الاستفادة من الدعم المالي وباقات الدعم السكني معًا.
ويسمح فقط بالاستفادة من واحدا منهم، علما بأن الاستفادة من الدعم السكني تكون مرة واحدة للأسرة ولا يسمح بالاستفادة أكثر من مرة.



شروط الدعم المالي غير المسترد من سكني

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لقبول الحصول على الدعم المادي من سكني وهي:
1ـ أن يكون المتقدم على الدعم أسرة تتكون من زوج وزوجة وأولاد بشرط أن يكون الأولاد من الذكور لم يبلغوا عمر 25 عام، والأولاد من الإناث لم يتزوجوا.
2ـ يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
3ــ عدم الاستفادة من الدعم السكني من قبل.
4ـ ألا يكون المستفيد الأساسي أو أحد أفراد الأسرة يملكون مسكن أو عقارات أو أموال مسجلة بإسمهم.
5ـ إذا كان المتقدم مطلقة يشترط مرور عامين على طلاقها، كذلك إذا كانت أرملة يشترط مرور عامين على وفاة زوجها.
6ـ توافق شروط استحقاق دعم سكني حتى موعد استلام الدعم.
7ـ طريقة التسجيل في الدعم السكني 150 ألف ريال غير مستردة



طريقة الاستفادة من الدعم السكني

وأوضحت الوزارة أن طريقة الاستفادة من الدعم السكني تكون من خلال تقديم طلب عبر بوابة سكنى بالخطوات التالية:
1ـ أولا قم بالدخول إلى بوابة سكني sakani.sa.
2ـ ثم قم بإنشاء حساب جديد كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
3ـ انقر على أيقونة تحقق.
4ـ بعد ذلك قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال.
5ـ سيتم إرسال كود التحقق قم بإدخاله في الخانة المخصص لها ثم النقر على أيقونة تسجيل.
6ـ بعد ذلك انقر على أيقونة التقديم لطلب الدعم السكني.
7ـ قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.
8ـ ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة والرد على الاسئلة الظاهرة أمامك.
9ـ اضغط على أيقونة تقديم الطلب.
10ـ سيتم إرسال الطلب والتحقق منه وإذا كنت مؤهل ومستحق سيتم قبول الطلب ويمكنك التقديم في أحد باقات سكنى.

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