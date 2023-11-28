الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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خطوات التنازل عن ملكية سيارة عبر منصة أبشر 1445 .. الشروط والمستندات

المرور
المرور- أرشيفية
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، بعض الخدمات التي يبحث عنها كثيرين داخل المملكة، حيث تعد طريقة التنازل عن ملكية السيارة 1445 واحدة من أهم هذه الخدمات التي تشغل الكثير من المواطنين.

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ووفرت حكومة خادم الحرمين من خلال منصة أبشر الإلكترونية، هذه الخدمة بكل سهولة ويسر عبر مجموعة من الخطوات التي يمكن لأي مواطن أو مواطنة اتباعها.


وتعتبر منصة أبشر واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم من خلالها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات التي يحتاج لها كل مواطن، وفي هذه السطور نستعرض لكم خطوات التنازل عن ملكية السيارة 1445.

خطوات التنازل عن ملكية السيارة 1445

للراغبين في التعرف على خطوات التنازل عن ملكية السيارة 1445، تقدم منصة أبشر هذه الخدمة بشكل إلكتروني تسهيلاً وتيسيرًا على الأفراد المواطنين، ويتم العمل على نقل ملكية سيارة باتباع بعض الخطوات التي تتمثل في النقاط التالية:

1- توجه إلى المنصة الإلكترونية أبشر.. اضغط هنا
2- ادخل إلى "أبشر أفراد".
3- عليك تسجيل الدخول للمنصة ببياناتك الشخصية.
4- عليك اختيار قائمة الخدمات .
5- قم منها بالضغط على" الخدمات المرورية ".
6- انقر فوق علي مبايعة المركبات.
7- قم باختيار المركبة التي ترغب في التنازل عنها.
8- سجل جميع المعلومات التي تخص المركبة.
9- سجل جميع البيانات التي تخص مالك السيارة والمتنازل له.
10- انقرعلى تأكيد لإتمام المعاملة بنجاح.

شروط التنازل عن ملكية السيارة

بعد أن تعرفنا على خطوات التنازل عن ملكية السيارة 1445، هناك بعض الشروط التي لابد من توفرها ليتمكن المتقدم من إتمام هذه خدمة التنازل عن ملكية السيارة لشخص آخر، كما أن هذه الشروط تقدمها الإدارة العامة للمرور، وتأتي في النقاط التالية:

1- أن يقوم الشخص مالك السيارة بسداد جميع رسوم خدمة التنازل عن ملكية السيارة.
2- أن تكون الرخصة الخاصة بالمركبة المراد التنازل عن ملكيتها سارية الصلاحية.
3- أن لا يكون على السيارة أي مخالفات مرورية.
4- يجب أن يتم خضوع السيارة للفحص الدوري.
5- أن يكون هناك رخصة للمركبة كما يجب أن تكون صلاحيتها سارية المفعول.
6- على مالك السيارة الراغب في التنازل عن ملكيتها في حال يوجد عليها مخالفات مرورية أن يقوم بسدادها بالكامل.
7- صلاحية التأمين على السيارة.

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