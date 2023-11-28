خطوات التنازل عن ملكية سيارة عبر منصة أبشر 1445 .. الشروط والمستندات

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، بعض الخدمات التي يبحث عنها كثيرين داخل المملكة، حيث تعد طريقة التنازل عن ملكية السيارة 1445 واحدة من أهم هذه الخدمات التي تشغل الكثير من المواطنين.

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ووفرت حكومة خادم الحرمين من خلال منصة أبشر الإلكترونية، هذه الخدمة بكل سهولة ويسر عبر مجموعة من الخطوات التي يمكن لأي مواطن أو مواطنة اتباعها.



وتعتبر منصة أبشر واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم من خلالها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات التي يحتاج لها كل مواطن، وفي هذه السطور نستعرض لكم خطوات التنازل عن ملكية السيارة 1445.





خطوات التنازل عن ملكية السيارة 1445



شروط التنازل عن ملكية السيارة

