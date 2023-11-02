خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

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حدد حساب المواطن خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 72- شهر نوفمبر.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك". اضافة اعلان

وأبان خطوات تقديم الاعتراض على النحو الآتي: (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".



في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك(دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 2, 2023

نتائج الأهلية للدورة 72



حساب المواطن



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