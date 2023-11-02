الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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حدد حساب المواطن خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 72- شهر نوفمبر.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك".اضافة اعلان
وأبان خطوات تقديم الاعتراض على النحو الآتي: (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".


نتائج الأهلية للدورة 72 

وأعلن حساب المواطن ظهر اليوم، نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023).
وأتاح التاكد من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا): 
وأوضح البرنامج في ردوده على المستفيدين، أنه سيتم صرف مبالغ الدعم بتاريخ 9 نوفمبر.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات:
- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

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