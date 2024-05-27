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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات الاعتراض على أهلية الدورة 30، في أعقاب الإعلان عن نتائجها اليوم الاثنين.





خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي





يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية :

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض



شاكرين لك. حياك الله ،يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U -برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراضشاكرين لك. May 27, 2024

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