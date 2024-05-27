الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات الاعتراض على أهلية الدورة 30، في أعقاب الإعلان عن نتائجها اليوم الاثنين.اضافة اعلان

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي
يمكنك تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية (من هنا): 
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

اقرأ أيضا

طريقة واحدة وقنوات عدة.. "إيجار" تحذر من محاولات النصب والاحتيال

عاجل بعد إعلان الأهلية.. هل يتم التبكير بصرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟

للثانوية فأعلى.. روشن تفتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة بعدة تخصصات

جهز أوراقك.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطرح وظائف شاغرة في 4 مناطق

عاجل.. كيف أستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر"؟.. "المرور" يجيب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 3:44 م الأحد، 26 مايو 2024

أدرس في الجامعة وبعيد عن أهلي هل أستحق الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور 3:41 م الخميس، 23 مايو 2024

مطلقة وليس لديها أبناء وتعيش مع أهلها.. هل تستحق معاش الضمان؟

الضمان الاجتماعي المطور 9:20 ص الثلاثاء، 21 مايو 2024

عاجل.. هل يحتاج المتزوج لعقد إيجار للحصول على معاش الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي 8:21 ص الأحد، 19 مايو 2024

عاجل.. غير متزوجة وتوفي والداها هل تحصل على معاش الضمان الاجتماعي؟