خطوات الاستعلام وتقديم الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

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بدأت وزارة التعليم، اليوم الخميس، من خلال إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بإعلان نتائج حركة النقل الداخلي للعام الدراسي الحالي 1445-1446هـ.





خطوات الاستعلام عبر نظام نور



خطوات تقديم الاعتراض عبر نظام نور:



يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام "نور" الإلكتروني، كالآتي:1- تسجيل الدخول إلى بوابة نظام نور الإلكتروني.2- من القائمة الرئيسية، اختيار "خدمات شؤون المعلمين".3- تحديد الخيار "الاستعلام عن حركة النقل الداخلي".4- إدخال رقم المعلم أو المعلمة الذي تبحث عنه.5- سيظهر لك نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلم أو المعلمة المدخل.6- ضرورة التأكد من صحة رقم المعلم أو المعلمة المدخل قبل الضغط على "بحث".- تسجيل الدخول إلى نظام نور.- الانتقال إلى صفحة نتائج النقل وتحديد النتيجة المرغوب في الاعتراض عليها.- الضغط على زر "طلب اعتراض" واتباع التعليمات المُقدمة على الشاشة.- إرفاق المسببات المناسبة للاعتراض مع أدلة تدعم موقفك، مثل شهادات أو مستندات رسمية.- سيتم معالجة الطلب من قبل فريق مختص لمراجعة البيانات المقدمة.