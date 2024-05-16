الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

خطوات الاستعلام وتقديم الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

وزارة التعليم ونظام نور
نظام نور
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بدأت وزارة التعليم، اليوم الخميس، من خلال إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بإعلان نتائج حركة النقل الداخلي للعام الدراسي الحالي 1445-1446هـ.

خطوات الاستعلام عبر نظام نور

يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام "نور" الإلكتروني، كالآتي:
1- تسجيل الدخول إلى بوابة نظام نور الإلكتروني.
2- من القائمة الرئيسية، اختيار "خدمات شؤون المعلمين".
3- تحديد الخيار "الاستعلام عن حركة النقل الداخلي".
4- إدخال رقم المعلم أو المعلمة الذي تبحث عنه.
5- سيظهر لك نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلم أو المعلمة المدخل.
6- ضرورة التأكد من صحة رقم المعلم أو المعلمة المدخل قبل الضغط على "بحث".

خطوات تقديم الاعتراض عبر نظام نور:

- تسجيل الدخول إلى نظام نور.
- الانتقال إلى صفحة نتائج النقل وتحديد النتيجة المرغوب في الاعتراض عليها.
- الضغط على زر "طلب اعتراض" واتباع التعليمات المُقدمة على الشاشة.
- إرفاق المسببات المناسبة للاعتراض مع أدلة تدعم موقفك، مثل شهادات أو مستندات رسمية.
- سيتم معالجة الطلب من قبل فريق مختص لمراجعة البيانات المقدمة.اضافة اعلان

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