خرج في إجازة وانتهت تأشيرته قبل العودة إلى المملكة.. رد من "الجوازات"

أ أ

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن كيفية إعادة العامل الذي خرج في إجازة وانتهت تأشيرته قبل العودة إلى المملكة.

وقالت في ردها على استفسار لأحد المتابعين: "في حال مازال المستفيد على سجلك بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".



مرحبًا بك، في حال مازال المستفيد على سجلك بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل. شاكرين تواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) February 29, 2024

رسوم تأشيرة العمل بالمملكة



كيفية التقدم لتأشيرة العمل بالمملكة؟



1- رسوم الإقامة: الإقامة 650 ريالاً لمدة عام واحد.2- رسوم التأشيرة: تتراوح بين 2،000 ريال إلى 7،000 ريال حسب الجنسية ونوع التأشيرة.3- رسوم التأمين: التأمين حوالي 450 ريالاًوهذه الرسوم قابلة للتغيير وقد تختلف من وقت لآخر.فيما يلي خطوات الحصول على تأشيرة وإقامة بالمملكة:1- يجب على صاحب العمل التسجيل في وزارة الداخلية .2- تفتح الوزارة ملفًا للهجرة يحتوي على معلومات عن جميع العاملين الأجانب لدى الكفيل.3- يقوم صاحب العمل بتقديم طلب للحصول على تأشيرة عمل لوزارة الموارد البشرية.4- بعد الموافقة على الطلب، ستخطر وزارة الموارد البشرية وزارة الخارجية. وفي غضون أسبوعين، ستصدر وزارة الخارجية رقم تفويض للتأشيرة.5- يقوم الموظف بتقديم طلب تأشيرة العمل إلى السفارة السعودية المعنية بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه.6- تصدر السفارة التأشيرة خلال مدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، بعد ذلك يمكن للموظف السفر إلى المملكة .7- يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على إقامة من خلال وزارة الموارد البشرية.8- ستحيل وزارة الموارد البشرية الطلب المعتمد إلى وزارة الداخلية، حيث سيتم إصدار إقامة من خلال المديرية العامة لجوازات السفر.إذا كان الموظف يرغب في السفر إلى الخارج والعودة إلى المملكة خلال مدة عمله، يجب عليه التقدم بطلب للحصول على تصريح الخروج/ العودة من خلال وزارة الداخلية. ويتم إصدار هذا التصريح عادة خلال أسبوع واحد.