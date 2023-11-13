خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات اللازمة لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي. اضافة اعلان







خطوات إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي



وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الخدمة تتيح إصدار رخص العمل لغرض إتمام عملية الخروج النهائي من المملكة.وبين أن ذلك متاح للعمالة التي لم يتم إصدار رخصة عمل لهم، أو انتهت رخص عملهم. ويمكن للمنشآت أو العمالة "في حال انتهاء رخص عملها" إصدار رخص الخروج النهائي.





الخطوات



1 - اذهب إلى موقع الخدمات الإلكترونية، وسجل الدخول.2 - اختر المنشأة.3 - اختر إصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي.4 - إذا كنت موافقاً على التصريح، انقر "موافق".5 - أضف العمالة المراد إصدار خروج نهائي لهم.6 - اضغط على "بحث".7 - اختر العمالة المراد إخراجها نهائيًا.8 - اضغط على "إصدار".9 - سيظهر لك المبلغ المالي المطلوب ورقم السداد.