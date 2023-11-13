الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي

رخص-عمل-930x620
خطوات إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي
أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات اللازمة لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي.اضافة اعلان


خطوات إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الخدمة تتيح إصدار رخص العمل لغرض إتمام عملية الخروج النهائي من المملكة.
وبين أن ذلك متاح للعمالة التي لم يتم إصدار رخصة عمل لهم، أو انتهت رخص عملهم. ويمكن للمنشآت أو العمالة "في حال انتهاء رخص عملها" إصدار رخص الخروج النهائي.


الخطوات

1 - اذهب إلى موقع الخدمات الإلكترونية، وسجل الدخول.
2 - اختر المنشأة.
3 - اختر إصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي.
4 - إذا كنت موافقاً على التصريح، انقر "موافق".
5 - أضف العمالة المراد إصدار خروج نهائي لهم.
6 - اضغط على "بحث".
7 - اختر العمالة المراد إخراجها نهائيًا.
8 - اضغط على "إصدار".
9 - سيظهر لك المبلغ المالي المطلوب ورقم السداد.

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
11:10 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من "الموارد" بشأن منح دراسية مُقدَّمة من الضمان الاجتماعي

الجوازات
10:37 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على تطبيق "واتساب"

الراتب -- ريال - الموارد
10:03 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 5 آلاف ريال.. "STC" تطرح وظائف وتأمينات لكافة المؤهلات

حساب المواطن (11)
8:02 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل.. لهذه الأسباب وقف دعم حساب المواطن عن هؤلاء

اقرأ أيضا

عاجل.. بعد طلاقها لا يوجد لديها تابعين.. كيف تحصل على دعم المواطن؟

عاجل.. التقديم بدأ الآن.. وزارة المالية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

عاجل.. تنويه مهم بشأن قطع الدعم عن "الأم" في حساب المواطن

جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في 29 تخصصًا

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 2:10 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في برنامج حساب المواطن

قغ564 11:00 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار مشهد ضماني معتمد

1024 11:31 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة

سكن العمالة 11:09 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لإثبات سكن العمالة

اقرأ أيضا

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
6:07 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

الراتب - ريال 0 عملة
2:48 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

رد من التأمينات.. هل يصرف المعاش مع وجود الوظيفة وحساب المواطن؟

الضمان الاجتماعي المطور
1:05 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. إعفاء المطلقة التي لديها أبناء من هذا الشرط

مدينة الملك عبد الله
11:49 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

التقديم اليوم.. مدينة الملك عبد الله الطبية تعلن عن فرص ابتعاث للأطباء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
11:10 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من "الموارد" بشأن منح دراسية مُقدَّمة من الضمان الاجتماعي

رخص-عمل-930x620
11:12 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي

الجوازات
10:37 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على تطبيق "واتساب"

الراتب -- ريال - الموارد
10:03 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 5 آلاف ريال.. "STC" تطرح وظائف وتأمينات لكافة المؤهلات

مساعدات إغاثية
10:54 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

أهم 10
9:33 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وقف حساب المواطن عن هؤلاء ومصير المتغيبين عن الاختبارات