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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا

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خطوات لإتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة لإتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا.

خطوات لإتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًااضافة اعلان

وأوضحت وزارة العدل، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا من خلال المنصة، بكل يسر وسهولة.

وأكدت أن الخدمة تتيح للمستفيد تسجيل بياناته وبيانات عقد الزواج، ثم حجز موعد مع المأذون ليتم عقد الزواج بشكل إلكتروني وتوثيقه، بدون حضور المستفيد للمحكمة.

الخطوات

1 - أدخل بيانات الزوج والزوجة وولي الزوجة.
2 - أضف شروط الزوج والزوجة وبيانات المهر.
3 - أدخل بيانات الشهود.
4 - حدد مكان ووقت العقد.
5 - ابحث واختر مأذون الأنكحة واحجز موعد معه.
6 - يتحقق المأذون من بيانات الأطراف إلكترونياً.
7 - يتحقق المأذون من توافر أركان الزواج وشروطه وانتفاء موانعه وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات.
8 - يحضر المأذون عقد القرآن إلكترونياً.
9 - يتم توثيق عقد الزواج إلكترونياً.

شروط استخدام الخدمة

1 - معلومات الهوية الوطنية من وزارة الداخلية.
2 - معلومات الوكالة والصكوك من وزارة العدل.
3 - التأكد من إجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية أو المستشفيات قبل موعد جلسة عقد النكاح مع المأذون.
4 - إحضار نسخة من صك الطلاق للمرأة المطلقة.
5 - إحضار نسخة من صك حصر الورثة للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها.

 

المستندات المطلوبة

1 - وجود فحص طبي للسعوديين فقط.
2 - توفر الوثائق الداعمة حسب متطلبات النموذج الإلكتروني للخدمة.
3 - توفير رقم وثيقة الطلاق الإلكترونية في حال كانت الزوجة مطلقة، أو توفير نسخة من صك الطلاق الورقي.
4 - إذا كانت المرأة متوفى عنها زوجها يجب توفير رقم توثيق ورثة المتوفى إذا كان إلكترونياً، أو توفير نسخة من صك حصر الورثة في حال كان ورقي.
5 - توفير بيانات أطراف عقد الزواج " الزوج – الزوجة – ولي الزوجة - أو وكلاء عنهم – الشاهدين ".
6 - يجب ان يكون عُمر جميع أطراف العقد والشهود أعلى من 18 سنة وفي حال كان عُمر الزوج أو الزوجة أقل من 18 سنة يتطلب وجود صك الموافقة على الزواج المبكر الصادر من المحكمة المختصة, وجود رقم جوال موثق في "أبشر" لجميع الأطراف.
7 - ولي المرأة يجب أن يكون وفق تسلسل الولاية الشرعية للمرأة ويجب إرفاق ما يثبت انتقال الولاية من الأب إلى غيره.
8 - وجود وكالة سارية المفعول في حال كون مقدم الطلب وكيل, أو إرفاق الوكالة الخارجية بعد تصديقها من وزارة العدل.
9 - إذا كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة فتصدق من وزارة العدل وإذا كان مقدم الطلب وكيل بموجب وكالة خارجية يتم التحقق منها وفي حال عدم التحقق يتم إرفاق الوكالة في الطلب.

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