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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 6 خطوات مهمة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين

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مخاطر واضرار التدخين
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم الخطوات اللازمة والمطلوبة التي تساعد على الإقلاع عن التدخين.
وأوضحت وزارة الصحة، أنها تقدم خدمة المساعدة على الإقلاع عن التدخين، بأفضل الممارسات التوعوية والعلاجية للشريحة الراغبة في الإقلاع عن التدخين.اضافة اعلان
 وأضافت أن الخدمة المقدمة يشرف عليها كوادر مدربة ومؤهلة وفق الدليل السعودي لخدمات الإقلاع؛ للوصول إلى نموذج يحتذى به في الكفاءة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

* الخطوات:

يُحجَز موعدٌ "عن بُعد، أو حضوريًّا" من خلال
 1- منصة "صحتي"، لحجز موعد.
 2 - سَجِّل الدخول عبر تطبيق "صحتي".
 3 - اضغط على المواعيد أسفل الشاشة.
 4 - لحجز موعد جديد: اضغط على حجز موعد.
 5 - اختر خدمة عيادة مكافحة التدخين وحدد تاريخَ وقت الحضور.
6 - لاستعراض المواعيد القادمة / الماضية:
 - اضغط على (مواعيدي) 2. أو اتصل على "937".

* شروط استخدام الخدمة:

- إنشاء حساب عبر تطبيق "صحتي".

* المستندات المطلوبة:

1 - رقم الجوال.
2 - تاريخ الميلاد.
3 - رقم الهُوية الوطنية أو الإقامة.

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