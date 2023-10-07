خدمة اليوم.. 6 خطوات مهمة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم الخطوات اللازمة والمطلوبة التي تساعد على الإقلاع عن التدخين.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها تقدم خدمة المساعدة على الإقلاع عن التدخين، بأفضل الممارسات التوعوية والعلاجية للشريحة الراغبة في الإقلاع عن التدخين. اضافة اعلان

وأضافت أن الخدمة المقدمة يشرف عليها كوادر مدربة ومؤهلة وفق الدليل السعودي لخدمات الإقلاع؛ للوصول إلى نموذج يحتذى به في الكفاءة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.





* الخطوات:



* شروط استخدام الخدمة:



* المستندات المطلوبة:



يُحجَز موعدٌ "عن بُعد، أو حضوريًّا" من خلال1- منصة "صحتي"، لحجز موعد.2 - سَجِّل الدخول عبر تطبيق "صحتي".3 - اضغط على المواعيد أسفل الشاشة.4 - لحجز موعد جديد: اضغط على حجز موعد.5 - اختر خدمة عيادة مكافحة التدخين وحدد تاريخَ وقت الحضور.6 - لاستعراض المواعيد القادمة / الماضية:- اضغط على (مواعيدي) 2. أو اتصل على "937".- إنشاء حساب عبر تطبيق "صحتي".1 - رقم الجوال.2 - تاريخ الميلاد.3 - رقم الهُوية الوطنية أو الإقامة.