خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على التأشيرات التعويضية

أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، أهم الخطوات اللازمة للحصول على التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي للتأشيرات التعويضية. اضافة اعلان

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن هذه الخدمة تسمح للمنشآت بطلب تأشيرة بديلة عن العمالة الوافدة التي تم خروجها نهائيًا خلال الستة أشهر الماضية وذلك باتباع بعض الخطوات والشروط.





الخطوات



شروط استخدام الخدمة



1 - سجل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.2 - تحديد المنشأة، واختيار خدمة التأشيرات التعويضية.3 - وافق على الإقرار.4 - أدخل البيانات المطلوبة: المهنة، الجنسية، الديانة، الجنس، جهة القدوم، العدد.5 - يتم حفظ بيانات الطلب، وتكون حالته بانتظار رد الداخلية.1 - يتم منح النطاق البلاتيني تأشيرة بديلة عن كل عامل غادر نهائيًًا.2 - يتم منح النطاق "الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع" تأشيرة بديلة بنفس المهنة عن كل عامل غادر نهائياً، وكان يعمل في مهنة من المهن المتخصصة.3 - يجب ألا يودي المنح إلى نزول الكيان دون النطاق الأخضر المنخفض بعد إصدار التأشيرة التعويضية.4 - فترة استحقاق التأشيرة خلال 6 أشهر من مغادرة العامل.5 - المنشآت التي نشاطها الزراعة والصيد والرعي "خاصة" ليس لها تأشيرات تعويضية.6 - يجب أن تكون تراخيص المنشأة سارية اعتماداً على مصفوفة الأنشطة والتراخيص.7 - يتم احتساب استحقاق التأشيرة البديلة للمغادرة النهائية عند طلب التأشيرة.8 - يتم منح التأشيرة التعويضية للعامل "غادر نهائيًا أو خرج ولم يعد".9 - يمنع تقديم طلب جديد إذا كان هناك طلب حالي تحت الإجراء.10 - لا يسمح بطلب تأشيرة بديلة عن الخروج النهائي للمنشأة التي نشاطها ضمن الأنشطة المحظور عليها الاستقدام.